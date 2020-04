Habilitan hospital de contingencia para 100 pacientes de coronavirus

Está listo el primer hospital de contingencia que atenderá hasta 100 pacientes que necesiten internación por complicaciones generadas por coronavirus. La obra fue culminada en tiempo récord (25 días) y se encuentra en el predio del Instituto Nacional de Enfermedades y del Ambiente (Ineram) en Asunción.

El presidente Mario Abdo Benítez, en compañía de sus ministros Julio Mazzoleni (Salud) y Arnoldo Wiens (Obras Públicas), inauguró la obra que demandó una inversión de G. 5.924.886.931. Este hospital preparado para atender a los enfermos por el Covid-19 cuenta con seis bloques de pacientes. Un bloque será exclusivo para los médicos. Tiene seis habitaciones, con camas y baños, para que el personal de blanco pueda descansar. Hay 36 camas para todo el personal de salud. Fue construido con el sistema modular con piezas prefabricadas. Cada bloque tiene 27 metros de largo por 6,50 metros de ancho y cuenta con sistemas de oxígeno y gases medicinales, acondicionadores de aire y sistema de seguridad contra incendios. Dispone de 13 baños y pasillos techados que conectan cada bloque. En la obra, que fue adjudicada a la empresa Tecnoedil SA, trabajaron 150 obreros que realizaron doble turno para acelerar los trabajos. El presidente Abdo Benítez remarcó su utilidad ante la emergencia del coronavirus y la posibilidad de que la epidemia tenga una velocidad diferente a la que posee actualmente. Destacó que el Ineram es un centro hospitalario histórico especializado en el área respiratoria. ”La inversión que se hace en Ineram es eficiente y donde podemos garantizar en el caso de que así fuese necesario todo el conocimiento y la experiencia en enfermedades respiratorias”, significó. Recalcó que hubo 400 por ciento de crecimiento en cuanto a la capacidad de terapias intensivas. Todos los materiales utilizados en la obra fueron hechos en Paraguay. Hoy inaugurarán el hospital de contingencia en Itauguá, que cuenta con las mismas características. PIDE NO BAJAR LA GUARDIA El mandatario apuntó que hay que seguir manteniendo la disciplina y no bajar la guardia siguiendo las medida de seguridad sanitaria a fin de evitar que se propague la enfermedad. “Un proceso de flexibilización lo tenemos hacer con la misma responsabilidad que venimos haciendo hoy respetando la cuarentena. El proceso de flexibilización, si es que se da, y en el momento en que se dé, va a requerir del mismo compromiso que tenemos hoy en el proceso de respeto”, señaló. Consideró que están trabajando en el protocolo y lo presentarán una vez que tengan finalizado el diseño de cuáles serán los pasos para ir relajando la cuarentena y permitiendo reanudar las actividades comerciales en forma gradual. Todo depende de la propuesta que presentará Salud. Destacó que hubo buena experiencia con las obras públicas y recalcaron el respeto del protocolo sanitario por parte de los obreros. Sobre el cronograma educativo, Mario Abdo dijo que preocupa la falta de previsibilidad sobre si arranca en setiembre o no. El mandatario admitió que esto genera incomodidad y que se necesita una planificación.



terapia. La obra culminó en 25 días y demandó inversión de G. 5.924 millones.



RESPONSABILIDAD. Abdo pidió respetar las medidas para evitar internaciones.



nueva amenaza a la salud