Guaraní aguarda por López para definir a su plantel

Hernán Rodrigo López, el flamante entrenador de Guaraní, está de vacaciones en Uruguay y el lunes llegará con la lista de altas y bajas para el 2023, donde Guaraní jugará Copa Sudamericana y competencias internacionales.

Ramón Giménez, gerente general del club, contó a FALG que el DT marcó la línea de los jugadores que pretende: “Estamos buscando un arquero, hasta ahora no tenemos asegurado ninguno. El profesor nos pidió uno en cada puesto, cinco jugadores; dos tenemos cerrado, Moya y Cáceres, que ya están listos. Estamos buscando delantero, entre Argentina y Uruguay, no descartamos nada, no queremos dar nombres porque estamos en plena negociación”, apuntó Giménez.