Guada: “Más que nunca entendí, que así es como te cuida un papá”

“Creo que el recuerdo más fuerte que tengo de mi papá ejerciendo su paternidad fue cuando tenía 15 años y me rompieron por primera vez el corazón. No podía dormir del llanto. Era la primera vez que experimentaba ese dolor emocional y me fui al cuarto de mis papás buscando ese refugio, el kunu’u que cura todo mal”, comenzó relatando ayer Guadalupe Acosta Barriocanal, en su cuenta de Twitter @Guadiab95, en una especie de homenaje virtual anticipado a su papá, el periodista Óscar Acosta, por el Día del Padre, que se celebra hoy.

La joven recuerda que la experiencia vivida hace unos años, y que caló muy hondo en su ser, fue entre semana, “un día de colegio y de trabajo”, detalla Guada.

“Habrán sido las 2 de la mañana. Papá se levanta siempre, desde hace más de 30 años, a las 4:15. Me puse en el medio pero no podía dormir. Repentinamente él se dio cuenta y me abrazó. Me dijo ‘vamos a la cocina’ y allá fuimos. Yo lo seguía con la cabeza baja. Una vez ahí, tomó una taza y me preparó un té de manzanilla que tomé de a poquito, con el estómago cerrado”, relata.

Enseñanza. Allí, en la cocina, su papá se sentó a su lado y le abrazó. “Le hice las preguntas ilógicas que toda adolescente haría. Por qué, qué hice, por qué duele tanto. Le dije que en verdad sentía que no había nada más que pudiera hacer. Me miró fijamente y me dijo, ‘¿esa es la verdad?’ Y respondí despacito que creía que sí. Entonces papá me dijo: ‘Recordá mi amor esto: Nunca es mala la verdad, lo único que no tiene es remedio’”, expresó Guadalupe, agregando que esas palabras que le dijo, como el té, le arrullaron el alma. “Y creo que no existió acto de amor tan grande como ese. Más que nunca entendí, que así es como te cuida un papá”, compartió la joven con sus más de mil quinientos seguidores.

En tiempos de Covid-19. Como buenos comunicadores que son, Óscar Acosta y su esposa y colega, Menchi Barriocanal, comparten en sus diversas redes sociales, no solo noticias, también cuentan anécdotas y muestran imágenes de sus jornadas laborales y familiares.

La cuarentena, sostiene Acosta, figura de Telefuturo y Radio Monumental 1080 AM, como a toda la ciudadanía le obligó a bajar las revoluciones y quedarse más en casa. “De cierta forma, eso también implicó probar hacer nuevas cosas. Como papá estoy orgulloso de decir que tengo 2 hijos y 3 hijas que se han convertido en personas maravillosas, y algo que me sacudió mucho fue saber que los asados de domingo (mi especialidad culinaria) ya no podrían hacerse”, expresó haciendo alusión, porqué no, a los tradicionales y esperados festejos por el Día del Padre.

Es por eso, que buscando cambiar un poco de rutina, decidió aprender a hacer panqueques. “Son la especialidad de Menchi y Guada, y salieron milagrosamente bien. Acá tienen a Guada dando prueba de ello y próximamente, cuando se pueda, haré el desayuno para toda mi familia”, señaló el conductor de Día a día y el noticiero central Telediario, quien además siempre está a la vanguardia en las redes sociales, compartiendo sus experiencias.

A todos sus seguidores, especialmente a los que son padres, les hizo una consulta. “La paternidad es un rol que también implica cuidados y dar cariño de mil formas. Así que a los papás que me siguen, ¿qué hicieron ustedes por primera vez en esta cuarentena para sus hijos e hijas?”. Queda la pregunta de Óscar Acosta y de paso, los mejores deseos para este especial día a todos los padres. ¡Muchas felicidades!