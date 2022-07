Grupo argentino Les Luthiers llega con su humor al teatro del BCP

Bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, surgen versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

La creación más reciente de esta antología es Receta postrera, vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

EL GRUPO. Les Luthiers es un grupo de humoristas, músicos, actores, bautizado así al ser una de las características de sus actuaciones el uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos.

Les Luthiers ofrece espectáculos que solo pueden describirse por su estilo propio, en los que aúna música de géneros muy diversos, desde lo clásico hasta lo popular, con un humor culto, inteligente, refinado y a la vez muy reidero.

En el 2017 celebró su 50º aniversario y, ese mismo año, recibió la máxima distinción que otorga el Congreso de la República Argentina: la Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi y la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento, además el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, por ser un “espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea”.

INTEGRANTES. En la actualidad, el conjunto Les Luthiers está compuesto, además de dos de sus integrantes “históricos”, Jorge Maronna y Carlos López Puccio, por Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano; actuando como reemplazantes Pablo Rabinovich y Santiago Otero.

Este grupo de artistas es denominado “elenco 2019”, porque actúa así conformado desde inicios de aquel año.

PANDEMIA. Les Luthiers regresó a las tablas ofreciendo una extensa gira por dieciséis localidades españolas, lo cual transcurrió entre enero y marzo, de este año, saldando así la “deuda” contraída luego de la forzada suspensión de su gira europea en marzo del 2020.

A saber

Evento: Viejos hazmerreíres de Les Luthiers.

Lugar: Gran Teatro José Asunción Flores, Federación Rusa y Cabo 1º.

Fechas: mañana, a las 21:00; sábado 9 y domingo 10 de julio, a las 19:00.

Acceso: desde G. 320.000.