Gremios vaticinan impacto económico por inseguridad

“Tenemos socios que viven con problemas de inseguridad, sobre todo en el centro de Asunción. Tenemos un socio afectado, el caso no salió a la luz y esperemos que se mantenga así para no perjudicarlo, que el sábado (pasado) a la noche entraron a su local, maniataron a su personal, robaron a los clientes que estaban adentro a punta de armas, y se llevaron toda la caja, todo el sistema de seguridad, rompieron el sistema de grabación completamente”, relató consternado.

Agregó que lo que ocurrió en San Bernardino el fin de semana pasado evidentemente no ayuda mucho porque hay gente que tenía actividades programadas o pago de alquiler hasta el 15 de febrero más o menos, “y evidentemente que este fin de semana no va a ocurrir absolutamente nada en San Bernardino”. “Es plata perdida”, dijo Gayet.

CANCELADOS. A su turno, Belén Acosta, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe), indicó que efectivamente se están suspendiendo eventos. “A mí en particular me suspendieron el evento que teníamos previsto para este fin de semana. En Aseppe ya nos están reportando otras suspensiones. En el caso de mi evento es una cancelación, es decir, ya no se hace directamente”, expresó apenada.

De hecho, Acosta admitió que existen locales comerciales que están cerrando sus puertas en San Bernardino, adelantando el fin de la temporada, “y los locales gastronómicos van a estar más o menos en la misma situación”. Sobre el punto, Gayet aseveró que este verano no se alcanzaron las expectativas del verano pasado, y se facturó mucho menos en San Bernardino en comparación con el año pasado.

“No podemos tener un local gastronómico pequeño por ejemplo, y tener que contratar a un guardia armado, ¿cuánto cuesta eso? ¿Vamos a trabajar para pagar salarios para tener seguridad? Al final de cuentas no funciona así. Pedimos que en el centro haya un control policial permanente”, reclamó el titular de la Asociación de Restaurantes del Paraguay.

Por su parte, Acosta señaló que sienten que el rubro de eventos está cargando con mucha más culpa de la que se merece. “Ahora de vuelta nos echan la culpa de la inseguridad, de la mala organización (...). Estamos agotados en esta lucha. Lastimosamente no vemos ayuda financiera, policial ni de salud desde el Gobierno”, cuestionó.



