Gremios de la construcción interceden por la aprobación de préstamo del BID

La comitiva hizo lobby por el tratamiento de un acuerdo de préstamo programático con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga fondos para cubrir sus compromisos o deudas antes de fin de año, con las empresas constructoras.

El citado proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo figura como primer punto del orden del día de la sesión extraordinaria de hoy de la Cámara Baja, y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y podría ser sancionado.

Reinaldo Delgado, presidente de Cavialpa, dijo que se trata de un crédito disponible de USD 200 millones, de los cuales, el MOPC estaría utilizando USD 100 millones este año y el resto se dejaría para el próximo año.

Indicó que el trabajo de las empresas constructoras se desarrolla en todo el país y existe una deuda acumulada que, de no aprobarse el préstamo, irá creciendo para finales de año e imposibilitará la distribución.

Sostuvo que hay una buena predisposición de parte de la Cámara de Diputados para la aprobación y aseguró que con ello, se llegará a tiempo para que el Ministerio pueda disponer de esos fondos y se eviten posibles paralizaciones de las obras a nivel nacional.

OBRAS. Delgado dijo que depende de la aprobación o no del préstamo para que las obras no se paralicen. “Eso es lo que queremos evitar, porque cualquier paralización es perjuicio no solo para la gente que está trabajando, sino también para la población que espera una obra”, remarcó.

El documento establece que los fondos de esta operación de préstamo, se utilizarán para el financiamiento de presupuesto del MOPC, específicamente en los contratos de obras de los proyectos de ejecución y se amortizará mediante el pago de 29 cuotas semestrales pagaderas en los meses de marzo y setiembre, a partir del 15 de setiembre de 2023.