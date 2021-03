Gremio sugiere que subsidio no vaya a los transportistas sino a pasajeros

Los usuarios del transporte público continúan sufriendo un calvario por falta de buses a raíz de las intensas reguladas que se registran desde hace varias semanas. Gremialistas ahora sugieren la modificación del pago del subsidio al sector, con un enfoque desde los usuarios, y no desde los negocios. El Viceministerio de Transporte analiza la viabilidad de esta propuesta.

Según el informe de la Dirección General del Tesoro Público, el subsidio asignado al transporte público en el año 2021 es de G. 33.743.617.692, de los cuales ya fueron ejecutados hasta el cierre de febrero G. 12.056.188.650. Lo que se utilizó este año es casi el 36% de lo estimado.

Desde el 2012 los empresarios del transporte recibieron en concepto de subsidios y compensaciones unos USD 65 millones. En promedio 33 líneas de transporte son las que perciben el subsidio de un total de 46 empresas.

El empresario Alejandro Zuccolillo, presidente de la Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar), consideró que se debe rediseñar el modelo del transporte público e implementar el pago del subsidio a cada usuario a través del billetaje electrónico para que las empresas realicen un buen trabajo y dejen el “vicio”, de las reguladas.

“El planteamiento que hay es que el dinero que hoy destina el Estado en concepto de subsidio de transporte público sea acreditado en la tarjeta a los beneficiarios reales que son los pasajeros, a modo de transparentar ese uso de dinero y que las empresas de transporte público, la única forma que tengan de acceder al sistema de subsidio sea a través de prestar el servicio correspondiente a las personas”, sugirió.

“Que se vaya cobrando de manera proporcional a la cantidad de pasajeros que suben al sistema, en vez de un monto fijo a fin de mes indistinto del volumen del servicio que le toca a la empresa”, refirió.

rediseñar el sistema. “El monto actual del subsidio está en 56.000.000.000 millones al año, estamos hablando de un monto promedio de pasajeros de más o menos G. 25.000 que es lo que recibe el pasajero de manera indirecta, nuestra propuesta es que ese dinero se reciba de forma directa y a partir de ahí garantizar que habrá un servicio y construir un sistema más justo y transparente”, puntualizó.

Zuccolillo enfatizó, además, que con la implementación del billetaje electrónico se logran transparentar los montos. “Con el billetaje se logra controlar el número real de pasajeros, se logró corroborar que el flujo de pasajeros es un 50% más bajo de lo que se había calculado el año pasado, había una planilla de cálculos que estimaba el volumen de ingreso de las empresas en torno de 1.100.000 pasajeros por día y ese número hoy con el billetaje electrónico está en 500.000 pasajeros por día”, aseveró.

Ante la propuesta del gremio de transportistas, el Viceministerio de Transporte comunicó que estudiará la posibilidad de modificación del pago del subsidio, que el beneficio vaya directo al usuario.

“La propuesta busca sostener al sistema durante la situación de pandemia, así como también fortalecer el servicio y su imagen para estimular el aumento de pasajeros, y finalmente reformar el sistema con proyectos más ambiciosos”, plantearon desde la página del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El planteamiento consiste –describieron– en reformar el sistema de pago del subsidio para que sea acreditado directamente al pasajero, respetando la tarifa técnica resultante de la incorporación de las cantidades actuales de pasajeros, y subsidiar temporalmente un monto adicional al usuario, hasta que se normalice el volumen de pasajeros diarios del sistema.

Pretenden lograr con esto “que las empresas se vean obligadas a prestar un mejor servicio, y a la vez, la posibilidad de transparentar la cantidad de pasajeros y la tarifa técnica ante la ciudadanía, empoderando al usuario con el subsidio de su tarjeta, no al empresario. Finalmente, con esto se busca impactar en el usuario con un mejor servicio sin afectar su economía”, puntualizaron.

Costos operativos. Por otro lado, el ingeniero y técnico asesor en transporte Andrés Mallada alegó que las empresas están quebrando porque no se llevan en cuenta los costos operativos. “Hoy el promedio en plena pandemia es de 300 boletos al día, multiplicando por G. 2.300 boletos vendidos, la recaudación hoy está en torno de G. 700.000 en promedio por día”, calculó.

Indicó que el chofer de un bus cobra un salario mínimo y a eso deben sumarse las cargas sociales; IPS, en tono de G. 700.000 por cada conductor, eso implica que el jornal por día que le cuesta a una empresa está en tono de G. 111.000 para cada conductor.

“Sumando esto al costo de gasoil, que está en G. 4.208, el bus recorre 250 km por día y tiene un consumo de 100 litros y gasta G. 407.400 en combustible. Sumado lo que cuesta el gasoil, se gastan G. 630.000 por día y su ingreso es de G. 690.000, es decir, le sobran G. 59.000 para los repuestos, canon y patente, por eso las empresas están totalmente colapsadas hoy, porque no se lleva en cuenta el costo operativo y no hay un equilibrio y se ocultan los datos para no poder trabajar en forma clara”, alegó el ingeniero Mallada.