Gremio insta a informar sobre beneficiarios finales

Alba Talavera, presidenta del Colegio de Contadores del Paraguay, apeló a esta situación para instar a las instituciones a cumplir con el mencionado informe de beneficiarios finales y recordó que el reporte lo pueden efectuar los administradores, asesores jurídicos, escribanos y socios que conozcan los estatutos de las sociedades, no únicamente los contadores.

“Es importante entender que tenemos que apoyar a esta gente, en el sentido de llenar este formulario porque si no se llena, se va a trabar prácticamente las transacciones con las entidades financieras, no se va a poder más obtener préstamos, refinanciamiento, etc. Es importante adecuarnos a estas exigencias para que nuestro país pueda estar en un lugar privilegiado”, acotó la profesional.

A través del Decreto Nº 3241, del 10 de enero de 2020, se reglamentó la Ley 6446/2019 “que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay”. Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), recordó que el plazo de presentación del informe de beneficiarios va desde febrero hasta abril, según la terminación del Registro Único del Contribuyente (RUC). Posteriormente, se deberán actualizar los datos, en un periodo de 15 días, en caso de que existan modificaciones en la plana de beneficiarios que reciban más de 10% del paquete.

Agregó que el módulo de declaración de beneficiarios finales es el mismo de la Abogacía del Tesoro, en cuanto a la plataforma informática, con constancia de recepción automática. “Cada uno puede hacerlo desde su casa. El sistema va a dar abasto, es por una cuestión de orden, para que haya más tranquilidad en la presentación”, agregó.

Anunció que más adelante se creará una Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas, dentro del Ministerio de Hacienda, para que actúe como autoridad de aplicación de la Ley.

Juan Fernández, director de Regulación y Supervisión de Seprelad, sostuvo que siguen trabajando en los preparativos para recibir a la misión de Gafilat, en mayo próximo, como el paso de seguimiento a la entrega de los cuestionarios.

Este martes, se reunió el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados y del resultado de la evaluación antilavado en cuestión depende que Paraguay retorne o no a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).