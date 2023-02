Gremio espera que sanción de OFAC no afecte a negocios con los EEUU

Maricel Ibáñez, presidenta del gremio, manifestó que la mayoría de las preguntas que surgieron con respecto al tema y las implicancias directas de las medidas del Departamento del Tesoro fueron respondidas, aunque aclaró que no se habló de situaciones particulares, sino más bien hubo “presentaciones hipotéticas”.

Pese a esto, cabe resaltar que las preocupaciones derivan del castigo financiero que Estados Unidos impuso recientemente a Horacio Cartes, ex jefe de Estado y cabeza de uno de los grupos empresariales más importantes del país, y Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República. Ibáñez explicó que por el momento no se tiene previsto que la situación impacte negativamente en el volumen general de negocios con EEUU.

“Las relaciones entre países van más allá de ese tipo de sanciones, que básicamente afectan a ciudadanos americanos de imposibilitarlos a operar con personas o empresas que son designadas”, señaló. La titular de la Cámara dijo que tampoco se espera que haya un retroceso en la calificación de riesgo de Paraguay como consecuencia directa de la medida, aunque reconoció que sí se genera un daño reputacional.

“Lo que sí podemos decir y hoy lo decimos públicamente es que estas sanciones sí afectan a la imagen país. No podemos evaluar si afecta o no a la inversión porque eso no está en nuestras manos, pero a la imagen a nivel internacional creemos que sí afecta negativamente”, indicó.

La Cámara de Comercio Paraguayo-Americana cuenta con alrededor de 300 socios, de los cuales el 50% estuvo presente en el encuentro de ayer, resaltó Ibáñez. Esto demuestra el amplio interés que se generó respecto a la medida tomada por la OFAC.



Puertas para la carne no se cierran

En el caso puntual del proceso que se inició para la apertura del mercado de los EEUU para la carne paraguaya, Maricel Ibáñez señaló que uno de los puntos aclarados en la charla fue que no existen riesgos de que las puertas en aquel país se cierren como una consecuencia directa de la medida. El tema fue abordado teniendo en cuenta que las recientes sanciones de la OFAC incluían a una firma frigorífica, relacionada con Horacio Cartes.

“Quedó aclarado que este proceso del ingreso de la carne paraguaya a territorio estadounidense no va a tener ninguna complicación (...) eso va por vías absolutamente separadas”, expresó. La exportación de la proteína roja a los Estados Unidos es un objetivo largamente anhelado por los empresarios del rubro.