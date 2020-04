Gobierno afirma que está todo listo para agilizar créditos a mipymes

Esto fue manifestado ayer tanto por el ministro de Hacienda, Benigno López, como también por el viceministro Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy.

Este último explicó que durante la última semana el Ejecutivo, a través de los decretos 3530 y 3531, fortaleció dos instrumentos claves para dar respuesta a los gremios de mipymes que urgen asistencia financiera.

Recordó que un decreto es para el Fondo de Garantía de Mipymes (Fogapy), por un monto de 100 millones de dólares. “Con esto se va a poder otorgar la garantía pública a los créditos que otorguen en el sector privado los bancos y financieras. Con esto se podrán atender las necesidades y el requerimiento de estas entidades que solicitaron la garantía. Se va a respaldar el setenta por ciento de los valores que los bancos y financieras van a desembolsar”, puntualizó.

Por otro lado, indicó que el pasado lunes se asignó un monto de cien millones de dólares también para fortalecer el fideicomiso creado por ley. “Este fondo contaba inicialmente con un monto de 80.000 millones de guaraníes y ahora fue reforzado con cien millones de dólares”, recalcó.

Godoy apuntó que, de esta manera, el fondo fiduciario va a contar con 710.000 millones de guaraníes para canalizar los créditos para las mipymes a través de las cooperativas y casas de créditos a una tasa menor del siete por ciento.

“A partir de esta semana van a estar los fondos disponibles. Son doscientos millones de dólares para responder a los reclamos de créditos”, remarcó.

ESTIMACIONES. El viceministro Mipymes insistió en que con los fondos fiduciarios se dará liquidez a las cooperativas y casas de crédito. Añadió que esos fondos se recuperarán cuando los que obtuvieron empiecen a pagar y se establece una tasa menor al siete por ciento.

Estimó que con estos fondos se llegaría a cuarenta mil microempresas. Subrayó que con lo que se va a respaldar a través del Fogapy con los bancos y financieras esperan llegar por lo menos a noventa mil. “Ciento treinta mil es el total de beneficiarios que se esperan”, enfatizó.

Por otra parte, en cuanto a los préstamos del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Godoy aclaró que se debe diferenciar bien, en el sentido de que esta entidad ya tiene su línea de clientes que está atendiendo normalmente.

“La angustia por los desembolsos de créditos no se refiere al CAH o al BNF. La gran mayoría de las mipymes sienten angustia porque los bancos no están respondiendo. Evidentemente, con la cantidad de mipymes en problemas es imposible atenderlas a todas solo con las instituciones públicas. Es que no tenían una respuesta. Por eso esa inyección de doscientos millones de dólares más para que fluyan las respuestas del sector privado con bancos y financieras”, acotó.

Sobre los cuestionamientos de los gremios de mipymes por la falta de solidaridad y mayor compromiso de los bancos con el pueblo en el marco de la crisis sanitaria, Godoy apuntó que eso deberían responder los aludidos y reiteró que desde el sector privado se están articulando los mecanismos de auxilio.