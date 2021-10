Giuzzio heredó presupuesto que no tuvo en cuenta el Sistema 911, dicen

El jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Fernando Krug, manifestó que el ministro Arnaldo Giuzzio heredó el presupuesto de una administración que no había tenido en cuenta un peso para el mantenimiento del Sistema de Emergencia 911.

En conversación sobre la situación del 911, Krug admitió que la actualización del hardware y software está vencida hace casi 2 años y que urge un mantenimiento para mejorar su desempeño.

En ese sentido, añadió que “es trascendente hacer las gestiones (del presupuesto) ya que no solamente está vencido el mantenimiento, sino que no estaba previsto, o sea, no estaba presupuestado para el 2021”. Esto, incluso, teniendo en cuenta que su vencimiento se produjo en el mes de febrero del 2020.

“Es decir, el Ministerio del Interior no tenía presupuestado el mantenimiento del Sistema 911, no sabemos por qué. El ministro Giuzzio asumió al cargo a finales del enero con un presupuesto heredado y no estaba presupuestado”, explicó.

También aclaró que “eso no puede ser excusa para no atender una problemática importante; entonces, el ministro inició gestiones para conseguir recursos”, refiriéndose a los G. 8.000 millones que se consiguieron de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que “a partir de la transferencia se está encaminando el llamado para invertir en lo básico, en lo urgente para la sostenibilidad del sistema, en la actualización de las partes críticas”, precisó Krug.

PARA EL 2022. El jefe de Gabinete del MDI señaló que con el Presupuesto para el 2022 “se gestionó la plata para poder invertir en el soporte del sistema, pero la idea no es solamente el mantenimiento, sino la ampliación del soporte del Sistema 911”.

La actual administración del Ministerio del Interior solicitó la aprobación para el 2022 de G. 13.084.557.259 del presupuesto que serán destinados para el mantenimiento, adquisición y actualización del Sistema 911.

El Presupuesto de Gastos del 2022 ya está siendo analizado y estudiado por la Comisión Bicameral de Presupuestos del Congreso Nacional.

El documento detalla que G. 6.296.842.500 serán destinados a la construcción de obras de uso institucional; G. 44.904.000 para equipos de comunicaciones y señalamientos y G. 651.397.500 a equipos de transportes. La lista sigue con G. 350.886.120 para la adquisición de muebles y enseres, y G. 5.740.527.139 que serán destinados para activos intangibles.

Días atrás, el ministro Giuzzio adelantaba el plan de adquisición de nuevas cámaras y para reponer las que hoy ya no funcionan, entre otros mantenimientos.