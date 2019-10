Giménez: “El VAR va a ser conflictivo”

El arbitraje de Derlis López junto a sus asistentes Eduardo Britos y Héctor Medina más la colaboración de Carlos Benítez en el empate 1-1 de Guaraní vs. Libertad no dejó exento a nadie y el presidente gumarelo, Francisco Giménez Calvo que dio su parecer en comunicación con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.

El timonel contó lo que vio en la cancha: “Desde mi posición me extrañó que cuando se produce la infracción le sacó una tarjeta amarilla al arquero, para mí lo debió haber echado de primera. Tuvo muchas desprolijidades en el arbitraje, que no me extrañan”, criticó.