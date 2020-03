Gestores complican al ex titular de Migraciones ante la Fiscalía

Grave. El ex titular de Migraciones (d.) dos días antes del arribo de Ronaldinho había tenido conocimiento de los documentos falsos.

La investigación complica al ex titular de la Dirección General de Migraciones, Alexis Penayo, quien había renunciado el 5 de marzo pasado, tras saltar el escándalo de documentos falsificados utilizados por Ronaldo de Assis Moreira, su hermano Roberto y el empresario brasileño, Wilmondes Sousa Lira.

Los últimos imputados en la causa, Sebastián Medida e Iván Ocampos, revelaron que ellos consiguieron el contacto con el principal gestor de los documentos adulterados, Bernardo Arellano, sin embargo, habrían sido engañados por este y pusieron a conocimiento del entonces director de Migraciones, quien se comprometió a dar solución.

SETIEMBRE DEL 2019.

Iván, quien es conocido de Dalia López, presuntamente escuchó que ella necesitaba un trámite legal para una amiga brasileña, para quitar el pasaporte y cédula paraguaya y él se ofreció a ayudarle, pese a no tener conocimientos.

Contactó con su amigo Sebastián y este se comunicó con un compañero de fútbol, cuyo padre trabaja en Migraciones, quien resultó ser Bernardo Arellano.

Según lo que salió a luz, presuntamente este se comprometió a realizar la tramitación, cobrando USD 3.000. Unos días después, arriba al país Paula Oliveira, esposa del empresario Sousa Lira y junto a Dalia López se presentan en Identificaciones para la gestión de huellas y fotos.

Supuestamente a los pocos días ya estaban los documentos.

NOVIEMBRE DEL 2019.

De acuerdo a lo que desvelaron los imputados, Dalia vuelve a solicitar nuevos trámites, en este caso, aparte de cédulas y pasaportes, también carnés de admisión, para Ronaldinho, Roberto y Sousa Lira.

Nuevamente Sebastián e Iván habrían contactado con el amigo Wilson Arellano y su padre, quien supuestamente solicitó la suma de USD 6.000 por cada uno.

Según indicaron, la entrega fue de USD 10.000 primeramente y luego Arellano habría pedido como garantía el depósito de USD 5.000 en el BNF por cada uno.

FEBRERO DEL 2019.

Luego de insistencias, Arellano presuntamente entregó las cédulas y los pasaportes, que luego dieron a Dalia, e Iván le pagó al gestor los USD 8.000 faltantes.

Sin embargo, todavía quedaba el depósito de garantía que no podía retirar y además, faltaban los carnés de admisión.

MARZO DEL 2019.

Días antes que arribe al país Ronaldinho; el hijo de Arellano entrega Iván y Sebastián una carpeta roja con documentos originales de Ronaldinho, su hermano y representante.

Los imputados habrían recurrido al asesor del Ministerio del Interior, Anastacio Ojeda, le muestran fotos de los documentos y corroboran que no estaban registrados en el sistema.

Contactan al entonces director de Migraciones y este cita a Sebastián, le reclama estar metido en la irregularidad y constata la falsificación. Según las declaraciones, Penayo se quedó con la carpeta y habría dado a entender que ayudaría a solucionar.

El 4 de marzo llegó al Paraguay Ronaldinho, Roberto y Sousa y utilizaron los documentos falsos.





“Actuaron rápido”

Al día siguiente de ingresar al país la ex estrella de fútbol, el entonces director de Migraciones Alexis Penayo indicó que durante su administración no existió ningún tipo de irregularidades y que actuaron de forma inmediata cuando se enteraron de las documentaciones falsas.

Apuntó a que la culpa fue de un solo funcionario de la institución, quien fue que les dejó pasar con los documentos, pese a que días antes él presuntamente ya conocía de las irregularidades.

Llamativamente, dijo que no existían elementos para negar la entrada y que les llamó la atención que su documento decía que era paraguayo naturalizado.









Juez tramita apelación de Souza Lira en caso Ronaldinho

El juez de Garantías, Raúl Florentín, explicó que tramita el recurso de apelación general que planteó por la defensa de Wilmondes Sousa Lira, en el caso Ronaldinho.

El abogado Jorge Enrique Kronawetter, uno de los defensores del empresario brasileño, ante el rechazo de la revisión de medidas de los coprocesados, promovió la apelación.

Como la acordada de emergencia sanitaria señala que las medidas cautelares pueden ser tramitadas, el recurso presentado ahora se corrió traslado al Ministerio Público.

Teniendo en cuenta los antecedentes en la apelación de Ronaldinho y su hermano Roberto De Assis Moreira, la Fiscalía se opondrá a la libertad del empresario.

Una vez que tenga la respuesta del Ministerio Público, el magistrado remitirá el caso al Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, que hoy está de turno por la emergencia sanitaria.

AUDIENCIA. En el caso, el juez de Garantías, Gustavo Amarilla, había fijado para mañana miércoles 18 de marzo, la audiencia para la empresa Dalia López.

Con la acordada de emergencia sanitaria, la audiencia está en suspenso. No se descarta que, al final, se decrete la rebeldía de la misma, y la orden de captura del juez.

Hasta ahora, la empresaria tiene orden de detención por parte de los fiscales de la causa que la imputaron.

Según el abogado Álvaro Arias, defensor de la imputada López, la misma se iba a presentar el pasado lunes, pero finalmente, esto no ocurrió.

Hasta el momento, la misma no pudo ser detenida por parte de los agentes de la Policía Nacional.