Gatito: Cómodo y feliz en el Fogão

En charla con Fútbol a lo Grande, 1080AM, Roberto Junior Fernández, portero del Botafogo, habló de su buen momento antes del parate futbolístico. “Sigo firme. Tengo contrato hasta diciembre de 2021, pero con la buena campaña que estamos realizando, todo está encaminado a extender mi continuidad en el club. Me quiero quedar, me siento cómodo y feliz. El club es el dueño del 100% de mi pase. Si algún club tiene interés tienen que hablar con ellos”, señaló el Gatito.

En cuanto a los cuidados que tiene en relación a la pandemia expresó: “Estoy guardando cuidadosamente la cuarentena con mi novia. Las restricciones no son tan fuertes como en Paraguay. Aquí en Río de Janeiro, tengo compañeros que aún siguen corriendo por la playa, en la arena. Pero por seguridad no salgo, me manejo por delivery. El club nos dio vacaciones desde el 1 de abril hasta el 20. A principio el campeonato se iniciaría en mayo, según las versiones pero eso está por confirmarse”, finalizó el portero.