“Este señor (Juliadoza) ya nos robó el campeonato Apertura, nos deja afuera de la Copa Paraguay, perfecta la movida. No me roba solo a mí, sino al pueblo olimpista. Mató la fiesta, están matando al fútbol paraguayo”, acusó Cardona en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Responsable. El presidente de Olimpia apuntó de lleno a Horacio Elizondo como responsable del mal arbitraje y a la vez la reacción violenta de la hinchada de Olimpia que luego hizo que se suspendiera el juego ante Libertad.

“Seguro Elizondo encontrará una excusa para defender lo indefendible. No es la primera vez, siempre hace lo mismo. El sentido común no es el más común de los sentidos, seguramente Elizondo buscará matarnos en el campeonato. Antes era un sorteo público, ahora la designación de árbitros es a dedo, digitado. En esta temporada tuvimos 47 partidos, tenemos 10 expulsados, de estos, 5 fueron contra Libertad en 4 partidos”, argumentando Cardona su malestar con los árbitros.

Además Cardona abrió la cruzada para depurar el arbitraje y pedir que Elizondo salga del cargo. Inclusive, advirtió que si Juliadoza nuevamente es designado en un partido de Olimpia, él no permitirá que su equipo juegue ese encuentro.

“Se tiene que sanear el arbitraje, no me voy a callar. Quieren ver destruido al Olimpia. Esta fue la noche más negra del fútbol paraguayo. Para mi ganó la mafia, perdió el fútbol”, dijo de forma rotunda Cardona en una guerra declarada.



Miguel Cardona, presidente de Olimpia, disparó directo a Horacio Elizondo.



Advirtió que si vuelven a designar a Juliadoza, no presentará a su equipo.