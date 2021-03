Galarza y Gómez anotan en Brasil

El juvenil Matías Galarza (hijo de Rolando) anotó para el Vasco da Gama. El volante ex Olimpia de 19 años, que el año pasado jugó en las Formativas del cuadro carioca, empezó a tener minutos en Primera y marcó su primer gol en la victoria por 3-1 ante Macae, en la 3ª fecha de la Taca Guanabara. “Es una sensación inexplicable, fue mi primer gol en Primera, fue un golazo realmente. Estoy aprovechando a full los pocos minutos que me tocan jugar para demostrar mis capacidades”, dijo Galarza a la 800 AM. Galarza pertenece al Decano y el préstamo a Vasco vence en enero próximo.

Mientras que Gustavo Gómez no falló de penal, y anotó el 1-1 del Palmeiras ante São Bento, por la fecha 3 del campeonato Paulista y es su tercer gol en la competencia.