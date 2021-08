Fuego cruzado entre Salomón y Galaverna

El titular del Congreso trató incluso de “viejo decrépito” a Galaverna, quien ayer apareció con Cartes en un mitin político.

“Me da pena, pero se está sacando la careta, hace rato que él abandonó el equipo de Añeteté, y hoy se esta mostrando tal cual es, un viejo decrépito, un tipo ya sin chances políticas y va a ir a buscar su buen pasar político a través de las donaciones que le hace Horacio Cartes. En realidad no son donaciones, para mí el término que se merece Calé es el de mercenario político confeso, porque una vez hace unos años en presencia de cuatro actuales senadores, dos ministros del Ejecutivo y alguien mas, él (Galaverna) nos confiesa que por los servicios políticos y la ayuda política que estaba haciendo el favor a Horacio Cartes, él cobraba USD 100 mil mensuales, le pagaba Cartes según él, eran 42 meses desde el inicio de ese Gobierno que cobraba. Nos confiesa eso a un grupo de dirigentes políticos. No entendíamos porqué había un sincericidio de Calé, pero días después cuando Cartes le iba a traicionar y sabía que iba a ser denunciado, un actual senador de Paraguarí le estaba denunciando, Horacio le dio instrucciones en ese momento, Calé nos confesó a todos. Si es mentira que me denuncie”, desafió.

Fuerte retruque. La respuesta de Galaverna no se hizo esperar y a través de la misma radioemisora desmintió a Salomón, a quien tildó de “tragasables”.

“Falso de toda falsedad. No dejaré de decir como lo he hecho en numerosas ocasiones que debo muchas atenciones como amigo y compañero a Horacio Cartes, muchas atenciones, pero las declaraciones de este distinguido tragasables (Salomón) no se ajustan a la verdad”, dijo.