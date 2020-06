Fronteras no deben abrirse hasta que pase el pico en otros países

Temor latente. La gran cantidad de casos que se dan en los países limítrofes y otros del continente convierten a Paraguay en una isla rodeada de Covid. El cierre de las fronteras es fundamental para seguir resistiendo el desborde de casos del exterior.

El doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud, mencionó que esta estrategia resguarda al país de que se dé un descontrolado aumento de casos, por los que ingresan desde el exterior. “Desde ese punto de vista, si hace falta vamos a pedir que ese cierre se mantenga. Con seguridad, hasta tanto no empiecen a salir de ese pico nuestros vecinos, nosotros no deberíamos abrir la frontera para nada”, refirió de manera enfática Portillo. El referente de Salud Pública agregó que esa será la línea a ser mantenida. Señaló que como se le sugirió al presidente Mario Abdo extender la duración de la fase 3 de la cuarentena inteligente. “Están escuchando y están interpretando lo que técnicamente se les está transmitiendo. O sino estamos todos en riesgo”, señaló. Es difícil pronosticar cuándo se llegará al pico de casos en los demás países. Mencionó también que una vez que empiece a darse el descenso, podría pasar el riesgo para el país. “Aparte de eso, tenemos que saber qué vamos a hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque nuestra población tiene un bajo contacto con el virus. Entonces la posibilidad de generar anticuerpos es baja también, a diferencia de los países donde está golpeando con todo”, señaló. Con este panorama, poca cantidad de infectados, no se genera la inmunidad del rebaño. Al darse esta barrera de protección natural, contribuye a proteger de la enfermedad a las personas sanas, sobre todo las que se encuentran dentro de los grupos de riesgo. PRONÓSTICO Portillo habló de un estudio realizado en la semana por la Sociedad Paraguaya de Infectología. “Brasil todavía no llegó a la meseta. Ahí siguen subiendo a diario en el número de casos. Bolivia empezó recién y Chile la está pasando mal”, detalló. Mencionó que la curva de contagios en Paraguay tiende a subir, pero de manera gradual. “Nosotros ponemos como inicio tentativo del pico, fines de julio, inicios de agosto. A partir de ahí la temperatura empieza a subir, iremos acercándonos a la primavera. Probablemente entrando en esa época, si ya no hubo pico ya no va a haber. Creemos que eventualmente en ese tiempo y hasta ese momento podría generarse. Ojalá que no. Y si sube un poco más, que tengamos la situación bajo control”. Con respecto a la preponderancia actual de las enfermedades respiratorias en el país, mencionó que la afección predominante es la influenza, que suele ser típica de esta época del año. “La influenza H1N1 está, la influenza estacional también. Es lo que se está viendo ahora”. Agregó que se estará dando una actualización sobre este panorama, considerando que es la época en que predominan estas enfermedades. Desde el 28 de marzo pasado, Paraguay procedió al cierre de sus fronteras. Muchos de los que llegaron después fueron sometidos a cuarentena obligatoria. En varias ocasiones, las autoridades manifestaron su preocupación por el disparo de casos, sobre todo en Brasil. Este es el caso que más inquietud genera, sobre todo por la permeabilidad de la frontera seca.



Hasta tanto los países vecinos y cercanos no empiecen a salir de ese pico de la enfermedad, nosotros no deberíamos abrir nuestras fronteras para nada.



Cuando pase el pico en esos países, tenemos que ver qué hacemos, ya que existe poco contacto con el virus.

