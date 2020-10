Frigonorte vuelve a operar después de 10 meses de paro

Si bien las empresas se mantienen cautelosas para detallar los términos del contrato, la información llegó a los ganaderos, quienes celebran la posibilidad de poder vender más animales a la industria.

Las instalaciones cuentan con la habilitación del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal, cuyo presidente, José Carlos Martin, confirmó la reactivación de las operaciones después de 10 meses de paralización.

Esta noticia surge dos semanas después de que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) rechazara el contrato que firmó Frigonorte con Athena Foods, al considerar que la última reforzaría su posición dominante en el mercado.

APROBACIÓN. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, dijo que se abre una nueva posibilidad de aumentar la venta de bovinos a los frigoríficos. “Significa una planta que vuelve a ingresar en el mercado de compras, compitiendo con las demás industrias y favoreciendo a los productores de la zona que tendrán una planta cercana donde llevar sus animales”, expresó.

El acuerdo consistiría en una prestación de servicios en la faena de ganado para Concepción, que quedaría con una participación de 26,2% en la capacidad de la industria cárnica, aún por debajo de Athena Foods, que concentra el 41,4% del mercado.

El gremio de ganaderos sostiene que este contrato, a diferencia del que firmó Athena Foods en junio pasado, no daña al sector pecuario. “En este caso no se dan las condiciones para que intervenga la Conacom porque no llega a los niveles de concentración de mercado para que haya posibilidad de abuso de la posición dominante”, agregó.

En el país hay 12 frigoríficos de exportación, con una capacidad de faena diaria de 10.500 animales.