Son esas historias que nos recuerdan aquello que nos hace humanos, piezas pequeñas, pero acaso tan o más importantes que esas que encajan miserablemente en el lado oscuro de la vida. Mi colega y compañero Fredy Valenzuela me recordó la vez pasada una de ellas, y que hoy, abusando de su confianza, quiero compartir en esta columna.

Fredy es un cronista de alma. Como reportero ha fatigado calles y oficinas públicas. Y como todo periodista de trinchera, acumula cientos de reportajes sobre el humillante sistema de salud pública. En general, cuando se trata de estos temas lo que sale en pantalla es esa imagen dolorosamente común del hospital abarrotado y de los pacientes mendigando atención o medicamentos. Detrás de la postal, sin embargo, siempre hay otros hechos que rescatar.

El teléfono de prensa sonó cerca de la medianoche y a Fredy le tocaba la guardia. Un padre desesperado pedía una cámara de televisión para registrar su pedido urgente de una cama en terapia intensiva para el hijo primogénito que se moría; y el único camarógrafo de turno estaba cubriendo un allanamiento policial. Fredy no tuvo coraje para decirle que no había prensa para su desgracia porque nunca hay equipo suficiente para cubrir todas las desgracias.

Sacó su agenda y empezó a hacer llamadas, todas las necesarias hasta llegar a un ministro de Salud que respondió furioso que no eran horas de molestar y que un ministro no puede solucionar cada problema en particular. Pero, como un moscardón, la insistencia porfiada de Fredy molestó tanto que alguna pieza del herrumbrado engranaje público se movió y apareció una cama disponible. El niño se salvó, pero entre el allanamiento policial y un incendio, su caso no fue noticia.

Años después, el hijo de Fredy enfermó gravemente. Como tantos otros, hizo fila en un hospital público, era otro padre afligido rogando porque sus impuestos sirvieran de algo. Estaba en sala de espera cuando una enfermera que había terminado su turno se acercó y le dijo que ella se haría cargo de su niño. Lo llevó a una sala y se comunicó con un médico.

Fredy se debatía entre los sentimientos de alivio, porque el hijo recibiría una atención rápida, y de bronca, porque el maldito sistema seguía operando igual; le estaban dando un trato preferencial por ser periodista, porque le tienen miedo a la prensa –¡país de mierda!, pensaba–. Pero era su hijo y él tenía tanto derecho como cualquiera a que lo que paga sirviera para algo.

Medicado y contenido, su hijo salió del hospital unas horas después. Fredy se acercó a agradecer a la enfermera y antes de que dijera nada ella se le adelantó: “No hice esto por el periodista –le dijo–, sino por la persona que se tomó el tiempo de buscar una cama para mi hijo”. Era la madre de aquel niño.

Por supuesto que la noticia es que el sistema público sigue siendo lamentable y que si no recurrís a la prensa o armás un escándalo en las redes, el músculo público apenas se mueve. Pero también es una historia humana, una historia de empatía y de solidaridad, de acciones que pueden cambiar para siempre y para bien el curso de una vida.

Recordemos y celebremos que en medio de tantas infamias también hay cientos de personas como Fredy y la enfermera.