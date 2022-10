Franja de dominio es el punto de conflicto en el tren de cercanías

En este sentido, Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del MOPC, reconoció que la cartera de Estado tiene inquietudes sobre el plan. “Está la franja de dominio, es atendible la posición de cada una de las personas (afectadas). No se debería subestimar porque puede producir la caída de un proyecto. Conozco el caso Metrobús”, advirtió.

Añadió que es importante aclarar la cuestión dominial, catastral de la franja, con buenos estudios. “Tenemos (un) aproximado, pero necesitamos actualizar para contar con la situación real”, contó, agregando que las instituciones públicas involucradas deben asegurarse de que el proyecto tenga elementos claros, para que las personas se vean beneficiadas, y “que nadie sufra injusticia”. “Apoyamos este proyecto, queremos mejorar lo posible para que todos estén tranquilos, queremos acertar”, expresó Vergara.

MÁS. A su turno, el abogado Adolfo Wilberger, poblador de Ypacaraí, mostró su preocupación por la liberación de la franja de dominio. “La franja de dominio existe, creada por la Ley 6084/2018. El Estado tiene potestad para organizar los bienes de dominio público e inclusive para ampliar el ancho de la franja, pero lo tiene que hacer con una ley especial, previo pago de indemnizaciones, analizando la viabilidad y justificando la utilidad pública”, subrayó.

Afirmó que existen propietarios de tierras colindantes con la franja, “con títulos válidos” y aseguró que no están contra el tren, pero lo quieren con un manejo legislativo claro, “con seguridad jurídica”. “La ley que nos rige es la ley de 2018, que constituye la franja y deroga leyes anteriores, no se puede expropiar por expropiar. Fepasa no tiene títulos, su título es lo que dice el artículo 4 de la Ley 6084/2018”, explicó. En efecto, la normativa determina siete metros de franja en zonas urbanas y 10 metros en zonas rurales, pero Fepasa (concesionaria de los derechos ferroviarios) asegura que la franja se extiende hasta los 20 metros a cada lado del eje central de la vía.

Por su parte, Derlis Paredes, representante de la CGR, indicó que la institución también tiene sus reparos hacia la propuesta normativa, en especial hacia el artículo 7 que modifica puntos de la Ley 6084 del 2018, los cuales hacen referencia precisamente al ancho de la franja de dominio y buscan ensancharla hasta los 14 metros a cada lado del eje central de la vía del ferrocarril.



300

millones de dólares es el monto del préstamo que figura en el proyecto de ley que está en la Cámara Alta.



Fepasa dice que el plan corrigió las observaciones

El presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Lauro Ramírez, afirmó que las observaciones de Hacienda realizadas al proyecto de ley de tren de cercanías se corrigieron. “Por eso, el Ministerio de Hacienda remitió al Poder Ejecutivo la propuesta final”, dijo. Sin embargo, la iniciativa estudiada es del Congreso. Aseguró que no se está aprobando ningún crédito ni comprometiendo al Tesoro, pero el plan pretende autorizar las gestiones para USD 300 millones, y constituir un fideicomiso de garantía y liquidez. También contó que se aumentará la concesión para Fepasa a 40 años, que a su vez subconcesionará al consorcio coreano. A su vez, el arquitecto Marcelo León, asesor de Fepasa y jefe del proyecto, detalló que en Asunción hay 3 km comprometidos de la franja de dominio. “Se procurará hacer soluciones de ingeniería, afectar lo menos posible”, señaló.