Forzada unidad de colorados en Diputados busca el poder electoral

El esfuerzo provino de Honor Colorado, que necesita de Fuerza Republicana para posicionar a sus candidatos, principalmente a Santiago Peña, quien apunta a la presidencia de la República, junto con su compañero Pedro Alliana. El hecho político se enmarca en el tradicional intento de “abrazo republicano” de cada elección. El cartismo cedió el liderazgo de esta bancada a la oficialista Jazmín Narváez, lo que para el diputado Hugo Ramírez fue una imposición, en un situación incómoda a la que no se sumará.

“Unificar la bancada significa demostrar mayor unidad, generalmente. Pero, en este caso, es un sector que necesita expresar que tiene todo el poder y eso no es real, y tampoco me voy a prestar a ese juego. Unificar no significa que sea vinculante, por más que algunos colegas prefieren votar en un sentido de manada, nosotros seguimos evaluando cada proyecto en beneficio de la ciudadanía y no con base en intereses sectarios”, aseveró Ramírez.

El diputado cartista Derlis Maidana reconoce que no todos están de acuerdo, pero que esto no significa que no haya unidad.

“Lo que implica es que el partido está unido, por supuesto, no significa que todos estén con una misma línea de pensamiento, pero significa que el proyecto que se baje a la mesa, en primer lugar, lo analizaremos todos los diputados colorados como una sola bancada; hoy por hoy los diputados colorados discutiremos nuestras posiciones en una sola bancada, no ya en dos como era anteriormente, no estamos todos de acuerdo, pero sí estamos unidos. La unidad de bancada implica la voluntad política de los actores de estar en una misma línea política, no implica pensar todos lo mismo”, sostuvo Maidana.

Los colorados en Diputados tienen mayoría propia. Suman en total 43 miembros, de los cuales 27 son de Honor Colorado y 16 de Fuerza Republicana.

El 2022 fue un año de fuertes conflictos entre ambas bancadas, que se notaron, primero, en el golpe que recibió Pedro Alliana durante la elección de la mesa directiva, cuando oficialistas y oposición ubicaron al liberal Carlos López como presidente, bajo operación del vicepresidente Hugo Velázquez; segundo, durante el intento de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

El diputado Basilio Bachi Núñez, uno de los vicelíderes de la bancada unificada, asegura que todos los diputados están de acuerdo con la unidad. “Capaz que alguno que no tenga más chance no esté”, afirmó.

