Fleitas y llanistas promueven cambios en Fiscalía y justicia

“La gran debilidad de los Estados en subdesarrollo, realidad a la que nuestro país no escapa, es la corrupción y esta no se combate en forma efectiva por el que está al frente del Ejecutivo si no hay justicia. Por eso tanto la Fiscalía y el Poder Judicial no tienen que responder a intereses políticos”, dijo.

Por su parte, durante el mismo encuentro, la precandidata a diputada de la Lista 22 Basilisa Vázquez dijo que promoverá la modificación de la ley respecto al microtráfico, ilícito cuyas penas son excesivas, señaló. Trajo a colación el caso de madres solteras “que se rebuscan y al no encontrar trabajo caen en el microtráfico y este ilícito tiene alta condena, tal es así que se equipara a alguien que trafica 300 kilos de cocaína. He estudiado y voy a presentar un proyecto de modificación respecto a eso”, dijo. El movimiento además busca crear el ambiente para facilitar el acceso al primer empleo por parte de los jóvenes.