Fisco allana el camino para demandar a González Daher

Cabe recordar que el pacto homologado por la Justicia establecía que González Daher aceptaba una deuda por impuestos de USD 10 millones y que, de ese total, USD 1,5 millones debían ser abonados en junio de 2020; mientras que los restantes USD 8,5 millones debían ser cancelados en 60 cuotas iguales y corridas.

Fuentes vinculadas al proceso aseguraron que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ya intimó al pago de la dilatada deuda y se encuentra cumpliendo con todos los procesos correspondientes, trazándose como un camino posible la presentación de una demanda judicial por parte del Fisco contra Ramón González Daher. Esta consiste en un juicio de ejecución donde el juez confisca los bienes y ordena el cobro de la deuda.

RGD argumenta que, como su cuenta corriente se encuentra embargada por disposición de la Justicia, no puede cumplir con el acuerdo. En ese sentido, los antecedentes marcan que González Daher había obtenido la liberación de USD 100.000 que correspondían a los intereses generados por sus certificados de depósito de ahorro (CDA) en entidades financieras, aunque tampoco destinó parte de ese dinero a saldar su deuda. Por esto, la Administración Tributaria determinó el bloqueo de su registro único del contribuyente (RUC), lo que le impide, por ejemplo, realizar actividades comerciales bajo su nombre o quitar créditos del sector financiero.

EVASIÓN. Un reporte al que accedió Última Hora revela el historial que tiene Ramón González Daher con el Fisco.

El documento, enviado por Hacienda al Poder Judicial, muestra que el hermano de Óscar González Daher, ex senador colorado y hombre fuerte del cartismo, evadió de forma grosera y sistemática a la Administración Tributaria por al menos cinco años, plazo límite que puede ser auditado un contribuyente según la legislación vigente.

De acuerdo con el informe, pese a que RGD contaba con alrededor de USD 87 millones en sus cuentas bancarias, no pagó lo correspondiente al impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios (Iracis) y al impuesto al valor agregado (IVA) entre los años 2014 y 2018.

En cuanto al Iracis, el miembro del poderoso clan luqueño llegó a evadir USD 2,5 millones (G. 17.747 millones) entre la imposición tributaria, mora, interés y multa. Este impuesto se paga una vez al año y se liquida sobre las ganancias que generan las empresas, por lo que el Fisco deduce que RGD presentaba a sus compañías como deficitarias para no cumplir con sus obligaciones.

Con respecto al IVA, el documento indica que evadió USD 7,5 millones (G. 52.893 millones). En este impuesto, que se paga sobre las transacciones comerciales o por la prestación de servicios, se detectó que el ex dirigente deportivo no pagó lo que correspondía por al menos 58 meses de manera consecutiva, de enero del 2014 a octubre del 2018. Ambos periodos corresponden a la administración del ex presidente Horacio Cartes.

crisis. Las cifras sobre la evasión y la deuda de RGD con el Fisco fueron recordadas recientemente en el contexto de las manifestaciones que se realizaron durante los últimos días. Varios ciudadanos reclamaron que con el pago de la obligación de RGD con el Estado se podrían costear muchos de los insumos hospitalarios necesarios para la lucha contra el Covid e incluso concretar la compra de 1,5 millones de vacunas.