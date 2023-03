Fiscalía investiga al hijo de Petro por supuesto lavado

En una entrevista reciente la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, aseguró que el ex narcotraficante y ex contrabandista Samuel Santander Lopesierra le entregó a su antigua pareja el equivalente a unos 124.000 dólares como aporte para la campaña presidencial de su padre.

Según Vásquez el presidente no sabía de esos movimientos y Nicolás se quedó con el dinero para darse una vida de lujos.

Santander Lopesierra, conocido con el alias de ‘El Hombre Marlboro’, pagó 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

En medio del revuelo mediático que siguió a la noticia, el presidente pidió el 2 de marzo a la Fiscalía indagar si son ciertas las acusaciones contra su primogénito.

Santander Lopesierra es una de las personas más poderosas del departamento de La Guajira (norte), en la costa Caribe colombiana.

El hijo mayor del mandatario se convirtió en una figura política de importancia en esa región y actualmente es diputado por el Pacto Histórico, la coalición izquierdista que lidera Petro.

El presidente evitó dar detalles del caso y puso en manos de la Fiscalía la investigación.

Algunos medios de comunicación publicaron extractos bancarios que dan cuenta de gastos mensuales superiores al salario de un diputado, entre ellos compras de joyas. AFP