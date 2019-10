Fiscalía cita a empresario por abuso sexual de sobrina

El fiscal Marcial Machado citó para hoy a una declaración indagatoria a un empresario del rubro de seguros por un caso de abuso sexual en niños, coacción sexual y acoso sexual en contra de su sobrina.

“Un domingo de mucho calor nos bañábamos todos en el arroyo cuando se acerca la hora de irnos, salimos todos y él me estira el brazo, le dice a los otros que se adelanten y todos lo hicieron. Entonces quedo a solas con él y me dice tenés arena en la malla, señalando mi pecho. Cuando miro él me baja de golpe los tirantes para limpiarme supuestamente, porque no tenía nada, y me acaricia la zona de los pechos y luego mi vulva sobre la malla. Me asusté, pero no sabía si contar o no a mis padres”, comentó la víctima, que actualmente tiene 47 años de edad, pero al momento del hecho tenía 8 años.