Fiscal señala a entes de control y a jueces en débil lucha anticontrabando

Los contrabandistas bajaron en furgonetas las cajas de pollos de procedencia argentina en el Mercado de Abasto Municipal de Ciudad del Este, en la mañana de ayer. El fiscal de la Unidad Especializada Anticontrabando, Julio Paredes, señala que las entidades de control preventivo no informan sobre muchos procedimientos y cuando piden allanamientos, los pedidos rebotan en el Juzgado Penal, por deficiencias.

Se refirió a instituciones, como la Policía Nacional, a través de su Departamento de Delitos Económicos, a la Marina y a la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA). “Tenemos personas imputadas. La función de la Fiscalía es promover la acción penal pública, procesamos, imputados, solicitamos detención y allanamientos, pero no somos órganos preventivos. Si voy a controlar el contrabando, no voy a poder estar investigando las causas ya ingresadas”, afirmó Paredes.

Explicó que muchos pedidos de allanamientos se rechazan, generalmente porque de los órganos preventivos cometen errores. Además, el único Juzgado Penal que atiende temas de contrabando está en Asunción, cuando el flagelo se produce también en otras ciudades fronterizas.

“Si hacemos unas estadísticas, de unos 100 informes, quizás más de la mitad queden por menor cuantía en el ámbito administrativo, pero no todos los casos nos informan. Yo siempre leo que hay incautaciones, pero no todas me son informadas”, señaló acerca de los operativos que constantemente promociona el Gobierno.

Finalmente el fiscal sostuvo que para que se realice un combate efectivo al contrabando es necesario el involucramiento del sector industrial con denuncias y con las instituciones de control preventivo, sean policías, COIA, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, para adecuar las conductas de las personas dentro de las normas.



Persiste ingreso ilegal en frontera

Los productos avícolas de procedencia argentina siguen ingresando a través del río Paraná, zona custodiada por la Prefectura Naval del Este y destacamentos en diferentes puntos de Alto Paraná. Con las fronteras aún cerradas en esta parte del país con la Argentina, los productos de dicho país saturan el mercado local, en detrimento de la producción nacional. Ayer los contrabandistas seguían descargando sus mercaderías sobre la avenida Choferes del Chaco, hecho que evidencia el frágil control institucional.