Firma de amigo del vice desistió de vender tapabocas a ministerio

Wilson Ferreira

CIUDAD DEL ESTE

Roque Santa Cruz, inversor de la empresa Flavors of America, confirmó ayer que la firma finalmente se retiró del concurso de ofertas para proveer tapabocas al Ministerio de Salud, por medio de una operación que debe realizarse con fondos de la Itaipú Binacional.

Santa Cruz permitió ayer a los medios de prensa ingresar y observar la fábrica de tapabocas ubicada en Ciudad del Este, durante un recorrido que además contó con la presencia del polémico Walid Sweid, empresario con antecedentes, ya que fue señalado por supuesto lavado de dinero y relacionado con Hugo Velázquez, vicepresidente de la República.

El futbolista comentó que tienen pedidos de varios países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y un stock listo de un millón y medio de tapabocas. “Estamos con pedido de certificación europea, porque también creemos que allí hay mercado para nosotros”, agregó.

CERTIFICADOS

Por otra parte, Santa Cruz dijo que no se pueden certificar los tapabocas en el país, por lo que optaron por enviar muestras en laboratorios de Argentina, para lograr la certificación A.

Manifestó que feliz no está con todo lo que se viene diciendo de la empresa y su nombre. “Siempre he tenido cuidado en mostrarme lo más transparente posible de cara al público en general por mi condición de jugador querido dentro del país. Obviamente que se quiera utilizar mi imagen en torno a conductas no apropiadas sí que molesta”, refirió.

EMPLEO

Asimismo, defendió la inversión señalando que mientras en este momento en todos lados se habla de despedidos, ellos están generando mano de obra. Refirió que en una situación de crisis económica han decidido, como grupo empresarial, realizar inversiones muy importantes y que de por sí generan efectos positivos para la sociedad.

“Vamos a seguir contratando gente, porque tenemos pensado seguir creciendo”, añadió.

CAPACIDAD

Por su parte, el abogado de la empresa, Javier Otazú, dijo que se retiran del concurso para la provisión de tapabocas no por falta de capacidad, sino por lo que calificó como manoseo que giró en torno al proceso. “Entendemos que presentamos la oferta más baja, cumplimos con todos los requisitos. Nos retiramos por una decisión nuestra“, indicó. Agregó que tienen un producto prémium para salir a vender en el mercado internacional y sostiene que realmente lo único que quieren es trabajar. Insistió en que en Paraguay “no existe un laboratorio que me pueda certificar distintos tipos de análisis de resistencia que tenga que hacer a la máscara”.





