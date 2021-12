Filme nacional Jubentú encabeza los estrenos en las salas de cine

El filme cuenta con actuaciones de Stella Rodríguez, Paulo Metello, Mateo Sandoval y Ricardo Morínigo. Es apta mayores de 16 años, y la distribuye MB Films.

En la cinta, tres historias paralelas tienen un tema común: Convertirse en adulto en un mundo cruel y competitivo; la jungla salvaje de la vida cotidiana.

Alejandro es un emprendedor que cumple treinta años y parece muy lejos de sus sueños, así que decide asaltar un surtidor y conseguir el dinero para su proyecto.

Lo ayuda Juanse, su mejor amigo, cuya esposa lucha por un merecido ascenso en un supermercado, pero se enfrenta al acoso de su jefe.

Coco, el primo de Juanse, es agredido y confronta a los barrabravas del barrio para recuperar la cadenita de su novia. Jubentú: Un día en nuestra puta vida.

TERROR. Otro estreno de la fecha es la cinta de terror y acción Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City (Resident Evil: Welcome to Raccoon City 107 min.), de Johannes Roberts. Con Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Neal McDonough, entre otros.

En esta ocasión, la cinta estadounidense ambientada en 1998, relata la historia de Resident Evil desde los comienzos, explicando los secretos de la Mansión Spencer y de Racoon City.

La película documental Vivo, de Jorge Pareja propone un tema a reflexionar. La vida parece que nos come y no nos deja margen para decidir… pero, ¿qué pasaría si esa persona, ese golpe del destino o ese parón tuvieran un sentido que no esperabas y cambiaran tu mirada y el enfoque de tu vida?

Estas son cuatro historias, reales, que se encontraron cara a cara con alguien que muchos no logran ver. Aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está vivo y les devolvió la vida.

FAMILIAR. La película para niños Clifford, el gran perro rojo (Clifford the Big Red Dog 97 min), de Walter Becker, cuenta con las actuaciones de Jack Whitehall, John Cleese, Sienna Guillory, entre otros.

El filme está basado en el popular dibujo animado del perro rojo Clifford. Cuenta la historia de como el inmenso amor de una niña a su pequeño perro, causa que éste crezca en enorme tamaño.

Otro filme apto para todo público es Rey Richard (King Richard), bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green. Con Will Smith, Jon Bernthal y Liev Schreiber.

Sigue la historia de las exitosas tenistas Venus y Serena Williams a través del entrenamiento que recibieron de su padre Richard Williams. Impulsado por una visión clara de su futuro y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan que llevará a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California al escenario mundial como iconos legendarios. La cinta muestra el poder de la familia, la perseverancia y la fe.



