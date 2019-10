Fernández dice que Cristina no intervendrá en el Gabinete

A pesar de que las encuestas le otorgan una amplia ventaja, el candidato peronista afirmó que ninguna elección se define antes de que se cuente el último voto, aunque en caso de que se cumplan los pronósticos y sea elegido presidente adelantó que tiene bastante decidido cuál será su cuadro de cercanía en la formación del Gabinete de Ministros. Uno de los puntos que adelantó es que planifica una Cancillería donde lo más importante sea el comercio exterior. “Lo que la Argentina necesita es volcar todo su esfuerzo hacia la producción y las exportaciones”, agregó.

Sobre las relaciones internacionales dejó en entredicho la pertenencia al Grupo de Lima, al que acusó de apoyar una posición intervencionista en Venezuela con Macri y Bolsonaro a la cabeza.

PRESOS EN CAMPAÑA. La Justicia se introdujo en las últimas semanas en la agenda electoral a raíz de la excarcelación de varias personalidades afines al kirchnerismo que se encontraban en prisión preventiva por presunta corrupción, lo que provocó reacciones dispares en las diferentes agrupaciones políticas.

Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y el arquitecto Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner; fueron esta semana los últimos en salir de prisión, uniéndose a una lista en la que aparecen nombres como el también empresario Gerardo Ferreyra, el líder social Fernando Esteche, el ex funcionario Oscar Thomas y el ex jefe del Ejército César Milani. Todos ellos fueron puestos en libertad tras las elecciones primarias del pasado 11 de agosto -a excepción de Milani, que recibió el veredicto favorable 2 días antes de los comicios.