Fans paraguayos de Harry Potter destacan la influencia del mago

En cuanto a los libros, Cattivelli recuerda, “Harry Potter representó el vestíbulo del mundo de la lectura. Gracias a la llegada de los libros a mis manos en unos días donde tuve reposo médico, me sumergí en más y más libros con el tiempo, con todos los beneficios que eso trae”.

Para Giuliana, la saga “supo ocupar un espacio y ser un gancho al mundo de la lectura para la gente. Niños y grandes y creo que también generaba un espacio para la reflexión sobre amistad, lealtad y otros valores de forma amena”.

Milena Díaz Jara, estudiante de medicina, señala que el cine contribuyó a que la colección llegue a más personas por diversos factores, “las películas fueron la puerta de entrada de muchas personas a los libros, y éstos, la oportunidad de profundizar más el desarrollo de la historia y los temas de trasfondo filosófico y metafísico”.

Para Johanna Caballero, sicopedagoga, y estudiante de sicología, la pasión le llegó a sus 25 años. “Vi su primera película La piedra filosofal, y como siempre tengo alma de niña, fue un escape para mis sentimientos, y para esa ilusión de que en algún lugar existe una realidad alterna que me saca de la mía, propia”, recuerda.

Para Caballero, J. K. Rowling fue una pionera. “Antes de ella pasaron varias películas y libros sobre magia, ciencia ficción etc., pero ninguno con ese ‘toque’, que encanta a niños y a adultos, que profundiza sentimientos”, refiere.

Creación. Era 1990 cuando su autora J. K. Rowling, empezó a escribir la trama del niño con gafas y una cicatriz en forma de rayo en la frente sobre una servilleta mientras tomaba un café en la cafetería Elephant House (Edimburgo). Le costó cerca de seis años acabar de escribir el primer tomo. La novela fue rechazada por varias editoriales, 12 concretamente, hasta que la británica Bloomsbury se decidió a publicarla el 26 de junio de 1997, un año más tarde llegaría a EEUU. Tal fue el éxito que tuvo la historia del niño mago que sobrevivió en la mitad del planeta, y Rowling vendió los derechos en 1999 de sus cuatro primeras entregas, marcando toda una generación.

Aunque haya gente que sea un auténtico “muggle” (gente no mágica) y no haya visto las películas ni leído la saga, seguro que si han oído hablar de las aventuras de los jóvenes magos que quieren acabar con “el que no debe ser nombrado” (Voldemort).

Harry Potter y la piedra filosofal narra la historia de un niño huérfano. Harry, que vive en el hueco bajo la escalera de la casa con sus tíos y su primo, los Dursley. Pero, su triste existencia da un vuelco cuando cumple 11 años y recibe la invitación para cursar los estudios de magia en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

La cinta recibió mayormente críticas positivas de la prensa especializada, y recaudó casi 975 millones de dólares (Box Office Mojo), unos 850 millones de euros, en todo el mundo. Obtuvo tres nominaciones a los Oscar, en las categorías de mejor dirección de arte, de diseño de vestuario y en la de banda sonora original, reconociendo la labor de John Williams.



A dos décadas del inicio de una saga cinematográfica inspirada en la novela de JK Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal, jóvenes paraguayos afirman que marcó un hito en su generación.



