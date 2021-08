Falta de señalización vial en calles, un peligro latente para conductores

El problema de los municipios son los motoqueiros que no respetan las señales de tránsito. Carlos González, jefe de Gabinete de Comuna de Ñemby.

Infracción. Diariamente los conductores realizan giros indebidos y los agentes de la PMT no abastecen.

En varias avenidas altamente transitadas se dificulta la circulación vehicular, debido a la escasa señalización para los conductores.

A muchas vías le falta mantenimiento y otras quedan dañadas tras intervenciones de cañerías por parte de la Essap, que luego tardan en ser reparadas por los municipios.

El director de Obras de la Municipalidad de Asunción, Antoliano Benítez, indicó que existe un proyecto de licitación para pavimentar y señalizar la avenida Eusebio Ayala y otras arterias principales.

“Ahora mismo se está realizando una licitación para completar la pavimentación y pintura de señalización en el tramo de Eusebio Ayala, entre Choferes del Chaco y República Argentina y de Boggiani hasta Madame Lynch. Con ello estaríamos completando la avenida Eusebio Ayala. Cuando se realice el nuevo pavimento se va a pintar por completo nuevamente para la señalización”, señaló Benítez.

Asimismo, sostuvo que muchos de los baches se generan en la capital debido a las cañerías antiguas de la Essap.

“En el caso de la pavimentación de Eusebio Ayala no se hizo la readecuación de cañerías de Essap, porque la Essap consideró no conveniente hacer los cambios. En otras avenidas que hemos intervenido, como es República Argentina, en toda su extensión se hizo previamente la readecuación de todo el sistema de agua corriente”, remarcó.

SEÑALIZACIÓN. El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ñemby, Caros González, refirió que se encuentran realizando trabajos con el proyecto Asuverde con el urbanismo táctico en el cual hay dos concursos de ideas para mejorar ciertos aspectos del tránsito de la ciudad. “En este momento vamos a aplicar estos dos proyectos para mejorar la calle Independencia Nacional, que es nuestra principal calle y eso nos ayudará bastante también en la entrada del Cerro Ñemby camino San Lorenzo, que también se va a señalizar y hacer que el tráfico sea más fluido y seguro”, remarcó.

Asimismo, mencionó que en la ruta de Acceso Sur (ahora ruta PY01), el MOPC se encuentra señalizando e interviniendo con pinturas nuevas en las calles.

“También realizamos ajustes de dos puntos conflictivos y eliminamos el giro a la izquierda de venida del microcentro de la ciudad y está resultando”, indicó.

“La problemática que tenemos todos los municipios son los motoqueiros, que es un drama de las ciudades hoy, ya que no respetan las señales de tránsito ni los giros en todo el Departamento Central. Es imposible que uno tenga policías de tránsito en cada esquina. Esto es un proceso educativo más bien. Primero se debe dar un proceso educativo intensivo vial y luego multarlos y la única opción que vemos es que tenemos que tener cámaras que permitan identificar a los infractores. Tenemos un número de agentes que no es considerable para la ciudad, no dan a basto, la ciudad es grande y ha crecido muchísimo”, aseveró González.

Mencionó que estuvieron en reunión con directivos de la ANDE y sostienen que se comprometieron a mejorar la iluminación en las rutas.

“Eso es netamente responsabilidad de la ANDE. Los municipios solo gestionamos y quedaron comprometidos en que van a renovar partes de Acceso Sur y otras arterias, es cuestión de insistir con ellos”, puntualizó.



El problema de los municipios son los motoqueiros que no respetan las señales de tránsito. Carlos González, jefe de Gabinete de Comuna de Ñemby.