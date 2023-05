Fallido acueducto posterga el sueño chaqueño de acceder a agua potable

Berreta. Los caños son de mala calidad y deben reducir la presión para que no se rompan.

Desde el pasado 23 de diciembre dejó de funcionar el malogrado acueducto y ya van cinco meses sin que una gota de agua sirva para saciar la sed de esta extensa parte del territorio nacional. Conforme al técnico y responsable en la actualidad de esta estación, César Daniel Martínez, la paralización se veía venir porque hay unos 203 kilómetros –desde Puerto Casado hasta Loma Plata– que siempre presenta inconvenientes.

En la ciudad de Puerto Casado se realiza la captación del agua para este sistema desde el río Paraguay. Todo el acueducto se extiende bajo tierra hasta Mariscal Estigarribia y sus ramales, totalizando así unos 520 kilómetros de toda esta megaobra.

Sin embargo, lejos de cumplir con su cometido, hasta el momento son meras obras enterradas sin el servicio de provisión del vital líquido para el Chaco.

Martínez comentó que desde su administración han visto la insostenibilidad a largo plazo de esta obra. Esto debido a que constantemente, en el tramo señalado, se producen fallas en el ensamblado de los caños.

A su criterio, es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) determinar si corresponde continuar con los arreglos parches.

El MOPC debe buscar –dijo– cómo resolver este problema. Lo que más se cuestiona es que de nada sirve que, por la prestación de servicio del agua potable, se destinen los recursos siempre a reparaciones.

Explicó que, actualmente, no hay agua en los reservorios de Loma Plata y alrededores porque en el tramo de 203 km no se puede acceder para realizar las respectivas reparaciones de caños rotos porque no hay caminos en buenas condiciones. El tema es que deben mover máquinas pesadas en algunos puntos, lo que se torna imposible llevarlas, debido al barro y lodo en varios kilómetros a consecuencia de la lluvia de los últimos meses.

Según el profesional, a pesar de los informes técnicos que elevan a sus superiores, la resolución del problema muchas veces se reduce a cuestiones político-partidarias.

“Sabemos que no es viable y cómo le explicamos eso a la gente; no podemos tener agua en forma continua porque se rompen los caños y acudir a reparar en ese trayecto de 203 km, hay que movilizar varias máquinas pesadas. A veces hay rupturas en varias partes y gastamos entre G. 30 y G. 40 millones en reparaciones”, señaló Martínez.

Indicó, por lo además, que en estos días técnicos del BID estarán por la zona para realizar un monitoreo de la situación.

203 kilómetros del acueducto registra sucesivos problemas como la rotura en las uniones de los caños subterráneos.

40.000.000 de guaraníes, en promedio cuestan las continuas reparaciones que se llevan a cabo en cada zona afectada.