Exigen a previsional pago por maternidad

“Llamé al 180 más de 4 veces. Me dicen que el sistema no se actualizó y que por eso no avanza mi caso, ya que tengo una observación por falta de pago, cuando en la consulta de asegurados figura que está al día, que el último pago fue en abril, que cubre hasta julio y mi bebé nació en mayo”, contó una de las afectadas.

“Un mes y cinco días a la espera del cobro. Tengo ayuda de mi mamá con los gastos de mi bebé. Me parece incoherente aguardar tres meses para el cobro, siendo que no estoy trabajando”, reclamó otra de las madres.

Cecilia Rodríguez, gerente de Prestaciones Económicas de IPS, comentó que el atraso en los pagos puede tener varios motivos. Uno de ellos tendría como causa la falta de pago de parte de las empresas.

También se suma la firma ilegible del médico que dio el alta, entre otras probables causas.

La funcionaria de IPS también dio otras vías para realizar el reclamo por el estado del trámite para el cobro (ver info).

Varias de las denunciantes mencionaron que escribieron al número de WhatsApp, pero no recibieron respuesta alguna.

Una de las afectadas comentó que se comunicó vía call center. Destacó que no tuvo que esperar mucho, pero la llamada tuvo su costo. Otra de las que esperan recibir el pago mencionó que ya no tiene ni para poder conectarse a internet. Le cortaron el servicio justamente por retrasarse en el abono mensual.

También dejaron en claro que sus empresas están al día en el pago y que cumplieron con los trámites correspondientes.

“En mi trabajo aseguran que están los pagos al día y al consultar en asegurados de IPS figura que el pago fue en abril y vence recién en julio”, comentó una de las afectadas.

Otro reclamo es que desde la previsional no informan concretamente de todos los trámites que deben hacer para realizar la gestión.

En la tarde de ayer, varias de las madres empezaron a recibir sus pagos atrasados. Otras esperan aún que se efectivice el monto que les corresponde, para seguir afrontando los gastos diarios.



Dónde realizar las consultas

Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios. Call center. (021) 219-7000.

WhatsApp: (0983) 799-114.

E-mail: subsidios@ips.gov.py.

Facebook: Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios IPS.

Dos meses. Aproximadamente es el tiempo que algunas madres aguardan para recibir el pago de reposo por maternidad.