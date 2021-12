“Exhortar a comprar en Clorinda atenta contra la formalización”

“Todo lo que sea legal, podemos estar de acuerdo o no, se debe cumplir. Hoy los USD 300 de compra por persona está vigente. Ese no es el problema, el problema es cuando pasa el camión con toneladas de productos de contrabando a Nanawa”, refutó Sborovsky.

El supermercadista alegó que cuando el consumidor compra productos del otro lado de la frontera, si bien hace uso de un derecho, se está favoreciendo al consumo en el exterior del país. “Nosotros no tenemos una posición oficial como gremio con respecto a este tema, pero sí defendemos una posición de sentido común: Favorecer compras en Clorinda es favorecer el consumo en el exterior de los alimentos”, dijo.

Agregó que con esta afirmación no está defendiendo exclusivamente a los supermercados, sino a todos los comercios formales de consumo y a la variedad de opciones de bocas de venta a los que puede optar el comprador en busca de opciones y ventajas de menores precios. “Nosotros solo estamos tratando de incentivar la compra de la formalidad, para favorecer al que paga impuestos e IPS a sus trabajadores”, recalcó.

Populista. Sborovsky señaló que desconoce el motivo por el que el parlamentario liberal hizo una exhortación de este tipo, con lo que puede ir en contra del comercio formal, aunque supuso que quiso favorecer así a los consumidores, para que vayan a comprar productos más económicos.

“Si alguien quiere ir a comprar un queso al otro lado, no está mal, aunque no sea lo ideal. Lo bueno sería que se compren de los canales formales del país, pero bueno, el problema no es el queso, sino la carreta que viene con otras cosas que no pagan impuestos”, reiteró.

El supermercadista expresó que en todo el mundo, mucho debido a la pandemia, se encarecieron no solo los productos alimenticios, sino también de otros rubros, y un ejemplo de ello es la Argentina, que afronta el problema del dólar blue, que distorsiona los precios de los productos con la creencia de que parecen más baratos que los vendidos en nuestro país. “En Argentina se compra un producto a la mitad de precio, esa es la distorsión que hay y por eso los productos son tanto más barato, no es que aquí nomás son más caros”, reiteró.



Alberto Sborovsky refutó a Salyn Buzarquis por su tuit, en el que recordó el derecho a comprar en frontera. “Que no se plaguee cuando no haya dinero para destinar a salud”, dijo el supermercadista.



Compra de USD 300 está vigente, con limitaciones

Cristhian Paredes, director de Procedimientos Aduaneros, indicó que la resolución 246 establece el Régimen de compras en la frontera para el consumo familiar, con un tope de USD 300. Aunque aclaró que este régimen tiene ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de mercaderías. “Ese régimen establece que solo se pueden traer dos cajas de botellas de vino, por ejemplo, y 48 unidades de huevos y una caja de 20 kilos de tomate. Tiene una restricción, no es que se pueden traer 100 cajas de tomate por ese monto, porque eso sí puede ser considerado contrabando”, explicó el funcionario de Aduanas. Paredes aclaró que no se debe confundir este régimen con la resolución 670, o IC 06, que permite ingresar mercaderías hasta un tope de USD 2.500 pero en concepto de microimportaciones, con las autorizaciones de las instituciones pertinentes.