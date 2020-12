Ex titular del Indert habla de presión política para pago de tierras fantasmas

“Desde el inicio de mi mandato recibía presiones políticas de legisladores que me presionaban para efectuar pagos de millones de dólares por tierras que no existen; es decir, títulos superpuestos sobre propiedades del Indert para efectuar pagos, y nunca accedí a eso”, detalló ayer Mario Vega, ex titular del Indert, luego de su declaración indagatoria ante el fiscal Luis Said.