Ex presidenta de Bolivia irá a la cárcel durante 10 años

El Tribunal también anunció una sentencia de 10 años de cárcel contra el ex comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, y el ex comandante de la Policía Yuri Calderón, de quienes se desconoce su paradero.

Los jueces del tribunal se trasladaron hasta la cárcel para tomar la última declaración de Áñez y luego hicieron lo propio en la prisión donde se encuentran dos ex jefes militares acusados de ayudar a la ex mandataria transitoria a llegar al poder. Con estas diligencias el tribunal cerró la fase de debates del juicio y los jueces anunciaron que pasaban a deliberar de manera ininterrumpida hasta dictar la correspondiente resolución, debiendo estar las partes procesales conectados vía virtual.

Por su parte, los principales líderes de la oposición boliviana rechazaron la condena de 10 años de prisión contra Áñez y acusaron al órgano Judicial de haber actuado sin independencia. “El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana, al usar al sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una ex presidenta constitucional”, escribió en Twitter el ex presidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005). “El retroceso de la democracia y del estado de derecho es vergonzoso”, agregó el líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana. El ex presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) calificó en Twitter de "infame" la sentencia y denunció que a Áñez se le negó un juicio de responsabilidades y le fue vulnerado el principio de legalidad.

Mientras tanto, el ex presidente Evo Morales dijo que la condena de 10 años de cárcel contra Jeanine Áñez es una pena benigna frente al daño a la democracia.

Áñez fue condenada por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.

“Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Áñez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado”, escribió Morales en sus redes sociales.