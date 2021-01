Ex parlamentarios liberales temen que crisis hunda al PLRA

Algunos ex parlamentarios liberales sostienen que la crisis en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) podría terminar en una fragmentación. Cuestionan la vocación de poder de los líderes actuales, además de anteponer el microclima partidario a los intereses del país.

“No tienen vocación de poder porque si uno quiere llegar al poder debe buscar la unidad del partido y debemos tener el liderazgo de convocar a toda la oposición para plantearnos una cuestión central, que es la concertación y la alianza”, manifestó el ex senador Carlos Mateo Balmelli.

Consideró necesario avanzar hacia el nuevo estilo de hacer política que es bajo el reparto de responsabilidades y señaló que la vía es la concertación. “Debemos hacer la concertación que va a significar un nuevo estilo para gobernar el Paraguay y superar la cultura del unicato porque debemos ser los protagonistas. Debemos adoptar la cultura de la colectividad política y la responsabilidad de varios actores, y para eso necesita alternancia”, destacó.

Sostuvo que por el egoísmo de algunos líderes –con referencia a la pelea entre Efraín Alegre y Blas Llano, entre otros– no se puede perder el “imperativo histórico de que debe haber en el Paraguay alternancia, y por eso decimos que sufre de miopía la dirigencia actualmente”. “Tenemos una visión microscópica y no se reduce al PLRA, y si pasa esto comete el delito de no mirar lo que necesita la gente”, apuntó.

Señaló además que si la dirigencia actual no es capaz de lograr un proyecto de unidad debe dar espacio a la renovación. “Creo en el recambio de figuras políticas y dar la posibilidad de que otras figuras trasciendan en el PLRA puede ser la receta”, remarcó al tiempo de reconocer que incluso en la ANR hubo más cambios en la dirigencia que en el PLRA.

Por último teme que con la actual crisis se llegue a la fragmentación que afectó al partido en los 60 y 70. “Si el partido no tiene grandeza se va a fragmentar y eso dará vía libre al continuismo en el país”, subrayó.

ANTEPONER EL PARTIDO. Por su parte, el ex senador Ramón Gómez Verlangieri también recriminó a los líderes partidarios el no anteponer los intereses del partido, por encima de los intereses particulares.