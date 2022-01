Ex modelo falleció tras hemorragia, determina autopsia

La mujer ingresó al sanatorio San Sebastián de Fernando de la Mora el miércoles pasado, para realizarse una cirugía de lipoescultura. Sin embargo, tuvo complicaciones y no sobrevivió.

El médico que debía hacerle el procedimiento es Daniel Domaniczky, quien ya se sometió al proceso, según confirmó el fiscal Acuña a Monumental 1080 AM.

“Según el informe médico, la paciente sufrió tres paros respiratorios por esclerodermia sistémica”, dijo el agente.

La ex modelo fue reanimada, pero ya no respondió. El fiscal informó que están en la primera etapa del caso y que luego se podrá determinar qué ocurrió.

“Él (Domaniczky) está a disposición, está en calidad de investigado. También están los de la junta médica, que serán citados”, dijo Acuña.

NO ESTARÍA HABILITADO. Según las investigaciones del Ministerio Público, se sospecha que el profesional que le practicó la cirugía no estaría habilitado como médico estético, ya que no sería miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica.