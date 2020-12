Ex jueza afirma que Plan de Niñez quita patria potestad a los padres

Brítez afirmó que la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, “no tiene dignidad, delicadeza ni ética”.

La ex jueza explicó que el Plan Nacional de la Niñez fue aprobado el año pasado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y que la mayoría de los países latinoamericanos ya están implementando este plan.

Refirió que con esto se busca sacarles poder a los padres, porque desde el momento en que se establece la ideología de género hay una política “para sacarles la autoridad, la patria potestad a los padres” y darle al Estado.

Sostuvo que uno de los ejes es “disminuir la natalidad a través del aborto, de la pastilla del día después, de los anticonceptivos que pueden dejar estéril a la mujer”, y que otro de los puntos es ir contra las naciones.

“Esas políticas públicas no se están elaborando para los niños. Tampoco se están elaborando políticas públicas para niños que tienen capacidades diferentes”, criticó.

“Es algo insólito, a mí no me van a hacer pasar gato por liebre, la ministra de la Niñez defiende toda esa ideología, dan charlas; ese es un feudo, yo fui la única que no entré en el feudo de ellos. Si esto (el plan) se elaboró el año pasado, no vamos a culparle a la pandemia, acá lo que hay que hacer es políticas públicas, romper las brechas, los obstáculos que impiden que la mujer no tenga más violencia doméstica, abuso sexual y embarazo adolescente”, aseveró.