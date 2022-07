Ex funcionarios de la EBY  reclaman multimillonarias indemnizaciones

Ex funcionarios y ex consejeros de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) presentaron demandas civiles y laborales por su desvinculación con el fin de recibir millonarias indemnizaciones.

Actualmente, la EBY soporta 215 demandas en el fuero laboral aún en trámites por un monto de 409.422.684.455 guaraníes. Un gran porcentaje corresponde a reclamos de funcionarios desvinculados de la institución y que reclaman pagos en concepto de indemnización. Mientras que en demandas civiles se está litigando en 286 causas, por monto de G. 105.711.190.876, informó el asesor jurídico Juan Carlos Duarte.

Entre los demandantes se encuentran ex consejeros del cartismo, como Emilio Cubas, quien reclamaba la suma de G. 703 millones. Asimismo, el ex asesor jurídico de la EBY, el cartista Luis Fernando Canillas, quien reclamaba el pago de 313.379.320 guaraníes. En ambos casos, la EBY ganó los juicios y se desligó de los casos.

Otro ex funcionario de la era cartista es Rodrigo Gamarra, quien actualmente es candidato a diputado de Honor Colorado y solicita G. 73 millones.

Así también, el ex secretario del ex vicepresidente y actual senador Juan Afara, Javier Mangiafico, reclama la suma de G. 726.432.000

Asimismo, se hallan ex funcionarios despedidos por no haberse presentado en sus lugares de trabajo por muchos días, como es el caso del ex presidente de seccional Raúl Sánchez., quien no especificó el monto reclamado, y es el Juzgado el que fijará el monto en la sentencia.

Sánchez faltó a su lugar de trabajo nada menos que 264 días y siguió percibiendo sus haberes. Posteriormente fue imputado por el Ministerio Público por estafa y uso de certificado de salud de contenido falso. Sin embargo, el dirigente interpuso en el 2020 una demanda contra la Entidad para seguir cobrando su salario, que en su momento rondaba en G. 14 millones.

Julio Duarte Espínola tuvo 320 días de reposo y reclama una indemnización de G. 1.401.653.952.

En tanto, el ex funcionario Bernardo Galeano fue desvinculado por haberse ausentado 108 días con certificados de reposo dudosos y reclama la suma de G. 15.000 millones.

En ese mismo orden, Alfredo Fernández, quien también fue desvinculado por reposos dudosos, presentó una demanda para solicitar la suma G. 16.523.212.

Entre los demandantes también se encuentra el ex coordinador social de la EBY, Pablino Cáceres. quien reclama la suma de G. 14.444.874.000. El mismo estuvo en ese cargo durante el gobierno de Fernando Lugo.

Las demandas superan cifras escandalosas, como la del ex funcionario Bernardino González, quien reclama una indemnización de más de G. 28.000 millones.

“Históricamente, la institución es víctima de millonarios pagos ordenados desde la Justicia, tras perder juicios encarados contra la misma. Sin embargo, esta situación cambió ostensiblemente durante la actual administración”, manifestó el asesor jurídico, Juan Carlos Duarte.

Duarte mencionó que se ganó el juicio a Cubas y también a Canillas porque no correspondía que realicen esas demandas. Ambos contaban con cargos políticos y de confianza, de consejero y asesor jurídico respectivamente

Juan Carlos Duarte relató que, según los registros oficiales de la institución, en los últimos 3 años y 11 meses de gestión la asesoría jurídica logró sentencias favorables en demandas laborales y judiciales por un monto de G. 284 millones “ superando ampliamente a lo obtenido por gobiernos anteriores que en los últimos 10 años lograron victorias por monto de G. 170 millones en todo ese tiempo”

“Mientras que en demandas civiles el monto ahorrado por la actual administración es de G. 119 millones y en los 10 años de los gobiernos anteriores, se ahorraron unos G. 127 millones siempre comparando”, resaltó Duarte.

Duarte destacó el buen trabajo que se realiza desde el equipo a su cargo para litigar a favor de la EBY y evitar que “se siga desangrando a la institución”.

Desde que asumió el cargo de director de la EBY, Nicanor Duarte se encargó de que se litiguen los casos e incluso se acercó hasta la Corte.

JUICIOS CIVILES Y LABORALES JULIO 2022_36091590 copia.jpg

CONSOLIDADO_36091571 copia.jpg

515 millones de guaraníes es el monto que reclaman ex funcionarios de la EBY por haber sido desvinculados.

28.000 millones de guaraníes reclama una sola persona. Se trata del ex funcionario de la EBY Bernardino González.