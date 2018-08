Ex directores de la CIA emiten una condena fuerte contra Trump

Ex directores de la CIA y otra media docena de ex jefes de los espías más importantes de EEUU emitieron una condena sin precedentes contra el presidente Donald Trump, luego de su decisión de poner en la lista negra a su colega John Brennan.

Los ex jefes de la agencia de inteligencia CIA nombrados por presidentes republicanos y demócratas, incluidos Robert Gates, George Tenet, Porter Goss, Leon Panetta y David Petraeus, denunciaron la decisión de Trump de despojar a Brennan de su autorización de acceso a información confidencial. “La acción del presidente con respecto a John Brennan y las amenazas de acciones similares contra otros ex funcionarios no tienen nada que ver con quién debe y no debe tener autorizaciones de seguridad, y todo tiene que ver con un intento de reprimir la libertad de expresión”, señalan. Al describir la decisión de Trump como inapropiada y profundamente lamentable, insistieron en que nunca antes habíamos visto la aprobación o la eliminación de autorizaciones de seguridad utilizadas como herramienta política, como se hizo en este caso. Esta semana Trump resolvió que se le retire al exdirector de la CIA John Brennan –un firme crítico del presidente– la autorización de acceso a información clasificada. Ese beneficio ahora revocado es históricamente otorgado a altos funcionarios para acceder a información delicada y confidencial, incluso después de que dejan el cargo. afp