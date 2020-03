Ex asesor del MI renunció por los vínculos con Dalia López

El ex asesor geopolítico y asuntos internacionales del Ministerio del Interior, Rubén Melgarejo Lanzoni, quedó vinculado con la empresaria Dalia López, imputada por la producción de documentos de contenido falso y asociación criminal, en la causa que involucra al ex astro del fútbol Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, y su hermano Roberto de Assis Moreira.

Esta situación habría sido el motivo de su renuncia al cargo de asesor ad honorem del Ministerio del Interior. La decisión habría sido de tal manera a no comprometer al entorno del ministro Euclides Acevedo y al mismo secretario de Estado con la empresaria Dalia López, quien obtuvo el visto bueno de dicha cartera de Estado para la creación de la fundación Fraternidad Angelical. El ex canciller Lanzoni se vio salpicado con la empresaria luego de que abogados de su estudio jurídico hayan tomado la representación legal de López. La representación legal de la empresaria fue tomada primeramente por el abogado Hugo Volpe, quien pertenece al estudio jurídico Hernandarias, en el cual Lanzoni figura como uno de los propietarios. Incluso, la primera conferencia del abogado de Dalia se dio en una empresa ligada a Lanzoni. Sin embargo, el ex fiscal Volpe días después dejó la defensa de la empresaria, que fue asumida por el abogado Álvaro Arias. En contacto con Radio Monumental 1080 AM, el ministro del Interior, Acevedo, manifestó: “Creo que el doctor Melgarejo Lanzoni presenta su renuncia porque se desprende, o le desprende al Ministerio del Interior, de las eventuales sospechas o causas que puedan caer sobre el estudio jurídico donde él está”. Rubén Lanzoni, también en comunicación con Radio Monumental, el día que renunció, mencionó que “atendiendo a hechos que citaron al estudio jurídico Hernandarias, del cual formo parte, me vi con la obligación de renunciar a mi cargo, en homenaje a la confianza del señor ministro”.



Defensa. El abogado Hugo Volpe pertenece al estudio jurídico de Lanzoni.



MAFIA POLICIAL OTRA VEZ NOS DEJA EN RIDÍCULO