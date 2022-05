Euclides Acevedo dejó RREE y ya habla como candidato

“En el Ministerio del Interior me cupo la ingrata labor de encerrar a mi pueblo”, recordó con referencia a la cuarentena declarada por la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020.

Respecto al MRE dijo haber hallado un personal altamente competente y que no halló allí “adulones ni besamanos”. Y que ante la pandemia, que le tocó afrontar en 13 de los 15 meses de su gestión llevó a la Cancillería a dejar de lado sus finos modales y su lenguaje diplomático “y todos se pusieron la tropas de asalto y nos dedicamos a buscar vacunas”. Ya en tono de político en actividad, dijo que al marcharse (del MRE) ve a dos países en un solo Paraguay. Uno, el país que resucita, el país insurrecto que apuesta por la vida y por la paz y que se renueva. Otro, el Paraguay hostil, intolerante, que apuesta por la mediocridad y el crimen organizado. “Ese Paraguay confuso e incierto”, y dijo que él apostaba resueltamente por el primero. Por el que busque el servicio público con eficiencia y probidad. “Esa es la nueva República”, resaltó. Reconoció que deja el cargo con la sensación de haber cumplido parcialmente su misión en Cancillería. Entre otras razones, porque le hubiera gustado terminar el acuerdo para el adelantamiento de la renegociación del Anexo C. “Pero el Brasil no dio señales favorables y el tratado exige que haya acuerdo de partes para revisarlo”.

Adelantó que “el espinazo” de su programa de gobierno será la seguridad. Reiteró que a partir de ahora pondrá a consideración su candidatura y hablará con el resto de los candidatos.



