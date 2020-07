Podemos parecerlo pero no lo somos. Nos damos cuenta claramente cuando, con torpeza, tratan de convencernos de lo opuesto a la verdad, y entendemos el enojo del que lo intenta y no logra su objetivo. La compra de insumos médicos ha sido un fracaso enorme. Para convencernos de que debíamos meternos en cuarentena rigurosa nos dijeron que era porque no estábamos preparados. El año pasado el Ministerio de Salud ejecutó menos de la mitad de su presupuesto y ahora en 120 días con 100 millones de dólares disponibles no alcanzó el 4%. Tienen un serio problema administrativo de gestión que se arrastra desde hace varios meses. No somos estúpidos para no darnos cuenta de que con el equipo administrador que trajo Mazzoleni, donde el prontuario de muchos exhibían garfios, patas de palo y huesos cruzados, no podíamos esperar más que robo y delincuencia. Ellos fueron elegidos por el ministro, y él como ordenador de gastos es el único responsable de todo lo que aconteció en su Ministerio. Hoy estamos tan desnudos como hace cuatro meses y ciertamente lucimos como estúpidos, habiendo esperado más de un Gobierno que nos forzó a recluirnos y empobrecernos. Nosotros hicimos la tarea, ellos: No.