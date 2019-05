Estudiantes de la filial Quiindy de la UTCD sienten que les estafaron

“Nos chulean todo, en síntesis porque quedamos en defender en diciembre (de 2017) después pasó el tiempo y ahora hace ya dos años de eso”, dijo uno de los afectados que prefirió por el momento permanecer en el anonimato.

Arrancaron la carrera en 2013 entre 13 estudiantes. Por el camino quedaron algunos y hoy, son siete alumnos de la primera promoción.

Esta persona facilitó a esta redacción extractos de facturas de pago y recibos comunes que fueron, al parecer, uno de los motivos por los cuales no figuran en el sistema de esa entidad educativa que cuenta con al menos 50 filiales.

“En la sede central nos dijeron que no estamos legales. Primero, fuimos estafados en el sentido de que la primera coordinación nos había dado recibos comunes a unos compañeros y a otros ni siquiera les dieron un recibo de pago”, soltó otro alumno afectado.

La coordinación de la filial Quiindy dijo que había enviado “copias de los documentos de recibo a la central, pero al final no se reconoció nada, el coordinador dice que ya está todo, pero no hay nada allá (en la central). No figura allá que nosotros pagamos”, se quejó. Este afectado, a su vez, contó que fue hasta la central de la UTCD, en la ciudad de Fernando de la Mora, para averiguar su situación. “Ellos dicen que sí tienen habilitada la filial y algunas carreras. Pero nunca llegamos a ver los documentos; fallamos ahí como futuros administradores o contadores. Nadie pidió esos documentos”, apuntó al comentar que se reunirán este sábado entre todos sus compañeros de modo a “llegar a un acuerdo para ver qué hacer porque es mucha plata también”, recalcó.

Otra tercera persona que está en la misma situación relató también con sus datos en reserva que al inicio, el coordinador de la filial, Diego Ramos, les dijo que el inconveniente para la defensa de la tesis era que no figuraba en el sistema que habían cursado la materia de Matemática del 2º curso. “Tenemos todos los recibos, pero en el sistema no figuraba que nosotros tuvimos o rendimos esa materia. Pero ahora el coordinador nos dice que no sabe cuál es el problema. Nos dijo para julio (defenderían), pero así siempre pasa, después va para diciembre, enero”, acusó.

Los tres coinciden que gastaron como mínimo más de G. 15.000.000 en cuatro años de estudios, al parecer, perdidos. “Gastamos muchísimo y nos preocupa mucho esta situación”, refirió uno de ellos y no descarta que una de las decisiones que tomen sea la de entablar una demanda civil en contra de la UTCD.

Ramos no contestó ayer a varias llamadas a su celular.