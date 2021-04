Estudiante esteña accedió a beca en prestigiosa universidad de EEUU

La joven estudiante aprobó varios exámenes de admisión, además de reunir el perfil para ser beneficiada con la beca, ya que más que los puntajes que se puedan alcanzar en los exámenes se tienen en cuenta los antecedentes de los postulados con relación a sus acciones para la comunidad, explicó.

Jazmín Villalba reside en el populoso barrio Santa Ana de Ciudad del Este, Alto Paraná. En su espacio de estudio y conexión con el resto del mundo, que es su dormitorio, pasó gran parte del primer año de la pandemia, gestionando su admisión en el Connecticut College. Ganó una beca a la que solo accedieron 3 paraguayos.

“La universidad me cubrió casi el 100% de mi necesidad financiera que incluye domicilio, comida, las clases y matrículas por los cuatro años que dura mi carrera. Solo tengo que gestionar mi visa, luego de que ellos me envíen los documentos. La admisión se me notificó en la plataforma de la universidad, por donde realicé mis exámenes”. La carrera dura cuatro años.

PASO A PASO. El proceso realizó de agosto a diciembre del año pasado, tiempo en que la estudiante realizó dos exámenes virtuales, pero también debió presentar un ensayo de no menos de 650 palabras, y completó el formulario de las actividades curriculares.

“Desde los ocho años estoy involucrada con los scouts; trabajamos en proyectos sociales, reforestación, donaciones de útiles escolares a escuelas rurales. Trabajamos mucho en liderazgo, yo fui coordinadora de una patrulla y esas acciones me ayudaron a formar mi perfil de liderazgo”, relató. Jazmín comenta que su compromiso con los estudios, su destaque como mejor alumna, y el manejo de los idiomas inglés, español y portugués, también la ayudaron a ganar la beca. Ella es mejor egresada de la promoción 2019, del colegio privado Inmaculada Concepción de Ciudad del Este.