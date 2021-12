Los futbolistas de Cerro Porteño Juan Patiño y Alan Benítez, expulsados en el cierre del Clausura ante Guaraní, más el olimpista Richard Ortiz, que acumuló cinco amarillas, están habilitados para jugar la final de la Supercopa Paraguay del domingo 12. Los tres futbolistas podrán disputar el juego al no tener carácter “oficial” por parte de la organización.

ESPECTÁCULO. “Se va a ver un lindo espectáculo ante Olimpia. Vamos a encarar de mejor forma como lo hicimos ante Guaraní”, expuso en charla con FALG el capitán de Cerro, Juan Patiño. El defensor, que fue gran protagonista en la definición ante Guaraní, expuso lo que fue el polémico partido en donde el empate significó el título: “De estar 2 a 0 abajo, estábamos por el suelo, pero sabíamos que si se descontaba iba a llegar el gol del empate y llegó ese milagro”.

Con respecto al tumulto que derivó en la expulsión de Gaspar Servio, dijo: “Le di una patada que no fue fuerte, pero me podían echar tranquilamente, pudo ser roja (por) patada a Rodi (Ferreira)”. “Yo me iba a pegarle a Servio en el tumulto pero me controlé, lo que pasa en la cancha queda allí”.

El autor del empate (2-2) que dio el título al Ciclón relató lo que fue la acción: “En el gol me emocioné tanto que salí corriendo a festejar, ni me acordé que tenía tarjeta. Metí el gol y ya me saqué la remera. Cuando vino con la roja me desperté”.

Landaida lamenta que en la previa se esté desprestigiando a la Supercopa.

Enrique Landaida, gerente deportivo de Olimpia, ve con malos ojos que se tome a la nueva Supercopa de la APF como un torneo aparte de los reglamentos. “Es bueno que jueguen los dos equipos con sus jugadores titulares, pero hay cosas que están mal. Quiero que el fútbol esté siempre mejor. Hay que respetar los reglamentos, no podemos estar cambiando y cambiando según lo que nos parezca (...). No tiene sentido lo que está diciendo, el mismo que está en la APF está desprestigiando este partido. Tarjeta roja siempre hay que cumplir, esa es la gran diferencia entre todo”, apuntó Landaida a medios radiales.

Además, el gerente deportivo del Decano quiso dejar en claro que la quinta amarilla registrada ante Nacional de Richard Ortiz es distinta a las expulsiones de Alan Benítez y Juan Patiño y que ayer fueron confirmados como habilitados por la APF.

“No me gusta que se pilotee con los reglamentos; en la final si son expulsados, ¿cuándo cumplirían la sanción? Carecen de sentido común estas resoluciones”, criticó Landaida a lo dicho por Raúl Prono, del Tribunal Disciplinario de la APF, quien dijo que la Supercopa no es torneo “oficial”. Sobre lo deportivo, Landaida confirmó que Julio César Cáceres seguirá trabajando como entrenador principal del Olimpia y que se está trabajando en la pretemporada del 2022, que debe empezar en los primeros días de enero, en lugar aún por confirmar.





Para Prono no es un torneo oficial

“Técnicamente no es un partido oficial, por eso los expulsados pueden jugar el domingo la final de la Supercopa”, expuso Raúl Prono, presidente del Tribunal de Disciplina de la APF, en charla con FALG.

El miembro de APF sembró más dudas con lo que es el valor real del compromiso al declarar: “No es tampoco un amistoso, pero tiene otra figura este partido”.



27

juegos lleva disputados Juan Patiño en la presente temporada en el plano local. Registra en total 4 goles.