“Estamos trabajando lo más rápido posible para salir de esto”

La viceministra del MITIC, Ingrid Villalba, refirió sobre la decisión del Congreso y detalló que efectivamente, se lograron nuevas categorías, más de 40, cada una de ellas asignadas a un salario determinado, sin embargo estas no tienen nombres y apellidos. “Cada categoría tiene una exigencia mínima, como contar con una tecnicatura de dos años o haber empezado una carrera universitaria. Por ley de la función pública, ellos tienen que concursar para ganarlas. Mientras no concursen, no ganen y no cumplan con los requisitos de esos concursos, la ley no me permite pagarles”, expresó.