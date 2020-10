Estamos bien o mal

1. ¿Se enfocará solamente la coyuntura o también la estructura? ¿Solo con enfoque local o también la región sudamericana o el hemisferio de las Américas o todo el mundo?

2. ¿Se va a analizar solamente la fortaleza macroeconómica, desagregada en crecimiento del PIB, control de la oferta monetaria, previsibilidad cambiaria, el déficit fiscal, la situación financiera y la tributaria?

3. ¿Se pondrá lupa en los últimos años y meses? ¿Se harán también proyecciones sobre los próximos meses y sobre el mediano y largo plazo?

4. ¿O se va a concentrar el análisis solo en la microeconomía, es decir en los microempresarios y cuentapropistas urbanos, en los microemprendimientos y changas rurales o en general las actividades unipersonales?

5. ¿O se va a analizar la justicia social, desmenuzándola en creación de puestos de trabajo con seguros médicos, el desempleo y subempleo, así como la pobreza general y extrema, junto con servicios básicos que hacen al bienestar social, a saber alcantarillado y procesamiento de residuos orgánicos líquidos y sólidos, agua corriente, electricidad y conexiones telefónicas y electrónicas?

6. ¿O se preferirá enfocar solo el equilibrio medioambiental, con énfasis en la preservación de superficies boscosas nativas y en reforestaciones, así como en la eliminación de tóxicos para agricultura y ganadería?

7. ¿Se analizarán tal vez reformas tan necesarias y siempre postergadas, como la tributaria y la agraria, incorporando a obreros, campesinos y etnias indígenas a los beneficios del progreso económico, social y ambiental?

8. ¿O tendrá prioridad la evaluación de la defensa y seguridad (física y jurídica), así como de la educación general, cívica y técnica?

9. ¿O se pondrá énfasis en la balanza de pagos internacionales, analizando cada uno de sus megacomponentes, como la comercial y de servicios (“Cuenta Corriente”) junto con la balanza de capital (“Cuenta de Inversiones y Préstamos”) vis-a-vis las reservas monetarias internacionales y la igualdad de oportunidades vs. la integración en el mercado regional, hemisférico y mundial?

10. ¿O se preferirá sopesar el año 2020 desde la pandemia del coronavirus, sin medicamentos exitosos hasta ahora y con probabilidades de seguir con ella en el 2021 o aún más? ¿Se verá en qué quedó la mejora de la mala calidad del gasto público y a qué se han reducido la tan mentada fortaleza macroeconómica por el hiperendeudamiento y la menguada responsabilidad fiscal?

Éstos son solo 10 de los análisis más importantes a realizar en las áreas mencionadas (hay muchas otras), a la hora de preguntar qué tal están la coyuntura, la estructura y la integración de nuestro país al mercado mundial. Van numeradas para facilitar la referencia. No tienen orden de prioridad.

Será importante cerciorarse de que el destinatario de nuestras preguntas, una vez especificados temática, enfoque, factores influyentes y datos a ser abordados, esté en condiciones de responderlas. Probablemente nos demos cuenta, apenas formuladas, que no siempre es posible procesarlas a cabalidad. Que a tal efecto se necesitarán conocimiento, experiencia y know how. No todos los tienen. Por eso es preocupante la rapidez con que algunos condenan la opinión de alguien respondiendo sobre uno o más de estos temas. Tal vez sea una entrevista de solo unos minutos para la radio o TV o de pocas líneas para la prensa escrita. No hay entonces tiempo ni espacio para responder adecuadamente.